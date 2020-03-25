مراهقة لم تتحمل الحجر الصحي فقتل نفسها
الصورة أحلى

مراهقة لم تتحمل الحجر الصحي.. فانتحرت.. شاهد

By وطن الدبور
0

الدبور – في حادث مأساوي أقدمت مراهقة على قتل نفسها لأنها لم تتحمل لحمايتها من القاتل، وللحفاظ على صحتها وصحة عائلتها و المحيطين بها.

وكشفت عائلة الشابة البريطانية إيميلي أوين، البالغة من العمر 19 عاما، إنها كانت تعاني من «إغلاق عالمها، وإلغاء الخطط ولم تتحمل أن تظل عالقة في الداخل».

وحذرت إيميلي المقربين لها قبل أيام من انتحار أعداد كبيرة من الناس خلال تفشي هذا الفيروس.

وتوفيت إيميلي، التي كانت تخطط للعمل التطوعي لمساعدة الآخرين الذين يكافحون من أجل التأقلم، في المستشفى يوم الأحد بعد أن عثر عليها في حالة حرجة يوم الأربعاء 18 مارس.

- Advertisement -

وكانت المراهقة قلقة في شأن الفيروس وآثار العزلة على الصحة العقلية، وتشتبه عائلتها في أن الخوف من المجهول ربما دفعها إلى الانتحار.

إقرأ أيضا: شاهد كيف أنقذت طفلة أردنية والدها من الإعتقال لأنه خرق قرار حظر التجول، فيديو أبكى الجميع

قد يعجبك

You might also like
لسعات

دراسة حديثة عن كورونا، تسبب الهلع وسط الرجال لأنها تخص رجولتهم، والنساء: هذا ما كان…

الصورة أحلى

في مصر بعد فرض حظر التجول خوفا من كورونا قتل 22 في حادث تصادم مروع بسبب المنع

فيديو

شاهد بالفيديو لأول مرة السعودية تشكر قطر بسبب فيروس كورونا

لسعات

كورونا الكويتي المحلي الأقل خطورة بين تركيبات كورونا العالمية

عش الدبابير

طفح كيل الإعلامية في قناة الجزيرة غادة عويس في زمن كورونا، شاهد لمن قالت يا حثالة!

الصورة أحلى

شمس الكويتية تحدثت عن كورونا و أثارت الجدل لأنها تشمت بمواطني بلدها؟

Leave A Reply

Your email address will not be published.