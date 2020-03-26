السعودية هند القحطاني وفي زمن كورونا تكشف عن صدرها بمقطع فيديو جريء أثار غضب النشطاء

الدبور – تستمر السعودية هند القحطاني بإستفزاز النشطاء في السعودية و الخليج العربي، بظهورها بفيديوهات جريئة ووقحة خاصة لسيدة سعودية، حيث الظهور في هذه الطريقة ليس من عادات ولا الدين الذي نشأت عليه الأجيال في الجزيرة العربية.

ولكن هذه المرة يبدو أن هند القحطاني تعدت كل الخطوط الحمر بالكشف عن صدرها و الإستعراض به بطريقة مقصودة ومستفزة ووقحة، وفي زمن يعاني العالم من فيروس قاتل يجتاح العالم وهو فيروس كورونا المستجد، الذي جعل البعض يعود لله ويخشى أن تكون نهايته قريبة مع خطر إزدياد وصول الفيروس للجميع خصوصا في الولايات المتحدة الامريكية.

وكانت هند القحطاني تروّج في المقطع المتداول لصديرية نسائية بعد أن ارتدتها، إلا أنها كشفت أجزاء فاضحة من صدرها، في الوقت الذي كانت تذكر فيه مميزات الصدرية.

واستعرضت هند القحطاني مفاتن جسدها، ما جعل مرتادي مواقع التواصل يتساءلون عن وقع ذلك على ابنها، الذي يتلقى العديد من الرسائل المهينة، على حد قولهم.

ووصف ناشطون تصرف ”القحطاني“ بـ“الصبياني“، مبررين أن عليها أن تكون أكثر عقلا ونضجا، خاصة وأن لديها أبناء، ما يحملها مسؤولية تجاههم.

- Advertisement -

وشددّ مغردون على أن هند القحطاني عليها أن تتوقف عن بث مثل هذه المقاطع، خاصة في الفترة التي يمر فيها العالم بأزمة انتشار فيروس كورونا، على إعتبار أن ما تقوم به أمر عادي في اوقات غير كورونا.

الفاتنة هند القحطاني تثير الجدل بعد إعلانها لكورسيه pic.twitter.com/88gvU4Rrzs — Gorgeous (@Gorgeous_ew) March 26, 2020

وحصلت القحطاني المثيرة للجدل على الكثير من التعليقات والشتائم، وطلب منها البعض ستر نفسها وهي في هذا السن الذي وصلت له، وعلق الكثير متعاطفا مع ولدها وكيف يستقبل ما تقوم به والدته، وكيف ممكن أن تكون مثلا له ولبناتها.