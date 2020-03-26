شريهان تقدم وصفة سحرية لعلاج فيروس كورونا
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الممثلة المصرية شريهان تقدم وصفة سحرية لعلاج كورونا شاهد الفيديو

By وطن الدبور
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الدبور – الممثلة المصرية قدمت بتغريدة لها على صفحتها الرسمية على موقع تويتر وصفة سحرية لعلاج مرض المستجد، الذي إنتشر بشكل سريع في جميع دول العالم، ووقف العالم عاجزا عن إيقافه او تقديم علاج له حتى اليوم.

حيث نشرت الفنانة المصرية شريهان مقطع فيديو قالت إنه يقدم وصفة أكيدة لعلاج مرض فيروس كورونا.

وعبر حسابها على تويتر، أشاد معجبو الفنانة بالوصفة “الطريفة” التي قدمتها ممثلة في فيلم قديم، واعتبر آخرون أنها تحاول تخفيف التوتر بين متابعيها، في ظل الأزمة الراهنة.

التغريدة حصلت على الكثير من الإعجاب و التعليقات من قبل النشطاء ومعجبي شريهان، حيث قال أحدهم معلقا على الفيديو و الوصفة السحرية ما نصه:” كتبت كل شيء في الليسته ورايح السوبر ماركت اشتريه حالا… بس ممكن حد يقولي منين اشتري عين العفريت يا جماعة؟ وبعدين العين سليمة ولا مفقوعة؟”

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