بيل جيتس يحذر: أمريكا تدخل مرحلة صعبة ويجب إغلاقها تماما بسبب كورونا

الدبور – أكد “بيل جيتس”، أحد مؤسسي شركة مايكروسوفت، ضرورة تطبيق الإغلاق الكامل في أمريكا، لوقف انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وقال في حديثه ببرنامج CNN Global Town Hall، الخميس: “ندخل فترة صعبة.. إذا تم ذلك بشكل صحيح، حتى لو كانت لمدة ستة إلى عشرة أسابيع… علينا أن نفعل ذلك، يجب أن تكون الدولة بأكملها” في حالة إغلاق كامل.

وأضاف “جيتس”: “أعتقد أنك تستطيع أن تفعل ذلك من مقاطعة إلى أخرى – وهذا لن ينجح، وستتزايد الحالات بشكل كبير في أي مكان لا يوجد فيه إغلاق جاد”، وفق “سي إن إن”.

وشدد على أن أمريكا “بحاجة إلى تكثيف اختبارها بشكل كبير من أجل التأكد من خضوعنا لإغلاق واحد… حتى نتعامل مع المشكلة الطبية ونوقفها حقًا قبل حدوث عدد كبير من الوفيات”.

ويوم الخميس، أصبحت الولايات المتحدة الأولى عالميًا من حيث عدد إصابات كورونا عن أي دولة أخرى، كما سجلت حتى صباح الجمعة أكثر من 85 ألف إصابة وألف و300 وفاة.

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وبذلك تخطت الولايات المتحدة، نظيرتها الصين، أول دولة ظهر فيها الوباء، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، والتي سجلت 81 ألف إصابة.

وقبل أيام، أعلن “بيل جيتس” تنحيه عن مجلس إدارة شركة مايكروسوفت من أجل التفرغ لمتابعة أنشطته الخيرية.

وكان الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، أعلن حالة طوارئ كبرى في نيويورك وتكساس وفلوريدا، بسبب تفشي فيروس “كورونا”، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الوفيات بالفيروس حاجز الـ1000.

وأقر الكونجرس الأمريكي، خطة تحفيزية للاقتصاد بقيمة تريليوني دولار، على خلفية التفشي المتسارع للفيروس التاجي بالبلاد.