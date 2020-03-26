فتاة تثير الرعب في السعودية
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شاهد فتاة تثير الرعب في السعودية في زمن كورونا

By وطن الدبور
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الدبور – إنتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي لفتاة أثارت الرعب في ، خصوصا في زمن إنتشار في المملكة.

وظهر في الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع فتاة تتجول بين السبيارات على إشارات المرور وتقوم برش مادة سائلة على زجاج المركبات دون إستئذان وتقوم بمسح الزجاج بقطعة قماش مبللة، في تصرف قد يكون في وقت غير كورونا أمرا عاديا ومعتاد رؤيته في السعودية العظمى في ظل الفقر الذي يعيشه الشعب هناك.

حيث ينتشر التسول في السعودية خصوصا في جدة ومكة المكرمة حول الحرم المكي، وكان هذا التصرف مألوف للناس قبل إنتشار كورونا، ولكن اليوم يتخوف أصحاب المركبات من وصول الفيروس لهم عن طريق هذا السائل أو قطعة القماش أو من الفتاة نفسها.

وطالب العديد من النشطاء وقف كل المتسولين في المملكة، وإلقاء القبض عليهم، بدل من المطالبة في وضع حل عملي لهم وتوفير معيشتهم بكرامة، وبعدها معاقبة من يخرج للتسول، وبدل من المطالبة بحمايتهم من وصول الفيروس لهم، طالب العديد من النشطاء حجرهم في اماكن بعيدة.

الدبور لسع الفيديو من صفحة حقوق الضعوف المختصة بنشر ما يعانيه الشعب السعودي من ظلم وفقر وإهمال من قبل الحكومة السعودية التي تهتم بطبقة دون غيرها.

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