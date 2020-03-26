فيديو أثار الرعب في الأردن لشخص ملقى على الأرض
فيديوعش الدبابير

شاهد فيديو يثير الرعب في الأردن لرجل ملقى على الأرض

By وطن الدبور
0

الدبور – فيديو إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة في الأردن أثار الرعب بين سكان العاصمة عمان، ويظهر فيه شخص ملقى على الأرض في مشهد أعاد للذاكرة ظهور فيديوهات من الصين لتساقط الناس في الشوارع بعد إصابتهم بفيروس كورونا في بداية ظهور الفيروس وعدم معرفة الناس به.

وقيل في وسائل التواصل أن شاب أردني وقع على الأرض في الشارع لإصابته بفيروس كورونا، ويظهر في الفيديو عددا من عناصر الشرطة بجانب الشخص الملقى، دون أن يقترب أحد منه، قبل أن تأتي فرق طبية فيما يبدو.

بينما قالت مصادر أمنية بعد إنتشار الفيديو، أنه لا صحة لما يشاع حول إصابة ذلك الشخص بفيروس كورونا، كما أشيع في مواقع التواصل الإجتماعي.

وقالت المصادر الامنية: ”بالمتابعة مع شرطة جنوب عمان، أبلغونا بوجود شخص ستيني ملقى على الأرض في منطقة المقابلين (جنوبي العاصمة عمان)، وعلى الفور تم التحرك من قبل الجهات المختصة إلى الموقع ونقل الشخص إلى مستشفى البشير وتبين أنه مريض كلى“. كما نشرت صفحة وكالة الوقائع الخبارية على صفحتها على تويتر.

- Advertisement -

وأعلن الأردن الخميس، تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 212.

زفرضت السلطات الأردنية حظر تجول مشدد للسيطرة على إنتشار الفيروس في البلاد، بينما تم فرض حظر كامل على محافظة إربد التي قيل أن الفيروس إنتشر منها بعد إقامة عرس حضره ٤٠٠ شخص.

إقرأ أيضا: شاهد فتاة تثير الرعب في السعودية في زمن كورونا

قد يعجبك

You might also like
فيديو

شاهد كيف أنقذت طفلة أردنية والدها من الإعتقال لأنه خرق قرار حظر التجول، فيديو أبكى…

فيديو

شاهد بالفيديو الأردن يتحول إلى إيطاليا مصغرة

فيديو

القبض على فتاة منقبة رقصت في الشارع وقت حظر التجول في الأردن وهذا ما ينتظرها

فيديو

شاهد إنطلاق صفارات بالأردن إيذانا ببدء حظر التجول لإحتواء فيروس كورونا (فيديو)

عش الدبابير

رئيس الوزراء الاردني يثير الرعب في الشارع الأردني بتصريحاته بما يخص كورونا

فيديو

شاهد فضيحة تقشعر لها الأبدان في أحد فنادق الأردن ردا على فيروس كورونا

Leave A Reply

Your email address will not be published.