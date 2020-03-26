شاهد فيديو يثير الرعب في الأردن لرجل ملقى على الأرض

الدبور – فيديو إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة في الأردن أثار الرعب بين سكان العاصمة عمان، ويظهر فيه شخص ملقى على الأرض في مشهد أعاد للذاكرة ظهور فيديوهات من الصين لتساقط الناس في الشوارع بعد إصابتهم بفيروس كورونا في بداية ظهور الفيروس وعدم معرفة الناس به.

وقيل في وسائل التواصل أن شاب أردني وقع على الأرض في الشارع لإصابته بفيروس كورونا، ويظهر في الفيديو عددا من عناصر الشرطة بجانب الشخص الملقى، دون أن يقترب أحد منه، قبل أن تأتي فرق طبية فيما يبدو.

بينما قالت مصادر أمنية بعد إنتشار الفيديو، أنه لا صحة لما يشاع حول إصابة ذلك الشخص بفيروس كورونا، كما أشيع في مواقع التواصل الإجتماعي.

وقالت المصادر الامنية: ”بالمتابعة مع شرطة جنوب عمان، أبلغونا بوجود شخص ستيني ملقى على الأرض في منطقة المقابلين (جنوبي العاصمة عمان)، وعلى الفور تم التحرك من قبل الجهات المختصة إلى الموقع ونقل الشخص إلى مستشفى البشير وتبين أنه مريض كلى“. كما نشرت صفحة وكالة الوقائع الخبارية على صفحتها على تويتر.

العثور على شخص ستيني ملقى على الأرض في منطقة المقابلين ….وعلى الفور تم التحرك من قبل الجهات المختصة إلى الموقع ونقل الشخص إلى مستشفى البشير وتبين ان الشخص مريض كلى…مريض كلى …مريض كلى … pic.twitter.com/iZ4GmAb41J — وكالة الوقائع الاخبارية (@alwakaai_news) March 26, 2020

- Advertisement -

وأعلن الأردن الخميس، تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 212.

زفرضت السلطات الأردنية حظر تجول مشدد للسيطرة على إنتشار الفيروس في البلاد، بينما تم فرض حظر كامل على محافظة إربد التي قيل أن الفيروس إنتشر منها بعد إقامة عرس حضره ٤٠٠ شخص.