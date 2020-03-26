كورونا يصل إلى ملاعب كرة القدم و يقتل أول لاعب عربي

الدبور – كورونا وصل إلى ملاعب كرة القدم، وقتل اول لاعب عربي، وهو لاعب سابق في منتخب الصومال، حيث أعلن الاتحاد الصومالي لكرة القدم، وفاة نجم المنتخب السابق “عبدالقادر محمد فرح”، عن عمر ناهز 59 عامًا، في مستشفى بالعاصمة البريطانية لندن، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الاتحاد الصومالي، عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، إن “الصومال خسر أسطورة كرة القدم عبدالقادر محمد فرح أمام فيروس كورونا.. وتوفي الأسطورة في مستشفى في لندن.. التعازي لعائلته وأقاربه ولعائلة كرة القدم الصومالية بأكملها”.

وبدأ “فرح” مشواره الكروي عام 1976، ومثل منتخب الصومال دوليا حتى اعتزاله نهاية الثمانينيات، وعمل مستشارا لوزير الشباب والرياضة في الصومال منذ عام 2016 حتى وفاته.