هروب الطاقم الطبي بشكل كامل من احد مستشفيات مصر
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شاهد هروب الطاقم الطبي الكامل من مستشفى في مصر.. فيديو لصرخات المرضى!

By وطن الدبور
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الدبور – في مصر السيسي الجديدة، إنتشر فيديو مبكي ومحزن ومؤثر لصرخات المرضى في إحدى المستشفيات، حيث هرب الطاقم الطبي بشكل كامل من المستشفى وترك المرضى وحدهم في مستشفى لا يوجد به كما يقولون صريخ ابن يومين.

ونشرت ناشط مصرية الفيديو من داخل أحد اجنحة المستشفى وقالت كل الاجنحة مثل هذا لا يوجد احد، وتنقلت عبر الغرف وقالت شاهدوا لا يوجد أحد، جميع الطاقم الطبي من مدير المستشفى إلى أصغر عامل تركوا المستشفى واختفوا.

وخرجت إمرأة من غحدى الغرف تصرخ بشكل هستيري كيف تركوا المرضى واختفوا، وضرحت الوضع بطريقة مؤيرة ومبكية للحال الذي وصلت له مصر.

شاهد الفيديو الذي لسعه الدبور من مواقع التواصل الإجتماعي، والذي تم تبادله بشكل واسع داخل مصر وخارجها.

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