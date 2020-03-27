كورونا يمنع الوداع: شاهد آخر ظهور للفنان المصري الراحل جورج سيدهم (فيديو)

الدبور- منع فيروس كورونا من ترتيب جنازة تليق برحيل الفنان الكوميدي جوروج سيدهم، الذي توفي الجمعة، عن عمر ناهز الـ 82 عامًا داخل أحد المستشفيات في مصر بعد صراع مع المرض.

وكان آخر ظهور للفنان القدير خلال شهر يناير الماضي، في صورة جمعته مع الفنان هاني رمزي وشقيقيه أمير وإيهاب. وبدا جورج فيها متعبًا ويجلس على كرسي، ويعاني من آلام في ساقيه، ولا يقوي على تحريكهما، ومع ذلك حاول التغلب على مرضه، وظهر مبتسمًا لطمأنة جمهوره على حالته الصحية وقتها.

ونشر المحامي أمير رمزي، الصورة عبر حسابه على فيسبوك، صحبها بتعليق:“كل سنة وأستاذ جورج سيدهم ودكتورة ليندا طيبين، لازم أول السنة نطمئن على صحة صديقنا الغالي، سنة سعيدة“.

كما احتفل سيدهم، في مايو 2019 بعيد ميلاده الـ81، وسط مجموعة كبيرة من أصدقائه، منهم: دلال عبدالعزيز، ودنيا سمير غانم، ونادية لطفي، التي قامت بتنظيم الحفل، وذلك في ظهور نادر بعد إصابته بجلطة منذ فترة، وعدم قدرته على المشي. كما وجه الفنان الراحل رسالة إلى جمهوره، في شهر يونيو الماضي، على الهواء مباشرة مرددًا:“وحشتوني أوي .. أنا بحبكم“.

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والفنان جورج سيدهم من مواليد جرجا بسوهاج في العام 1938 والتحق بجامعة عين شمس وتخرج في كلية الزراعة العام 1961 ثم التقى بزميليه سميرغانم والضيف أحمد، وأنشأ معهما فرقة ثلاثي أضواء المسرح التي عملت في المسرح والتلفزيون، ولمعوا في أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم، كما شاركوا معًا خلال هذه الفترة في بطولة عدد كبير من الأفلام والمسرحيات.

وبزغ اسم الفنان جورج سيدهم، بين أرجاء مصر والعالم العربي، متخصصًا في الكوميديا، ومن أهم أعمال الفنان جورج سيدهم:“القاهرة في الليل – آخر شقاوة – أفراح – 30 يوم في السجن، الزواج على الطريقة الحديثة – الليل 77 – الحرامي – نشال رغم أنفه – غرام تلميذة – مدرسة المشاغبين – قاع المدينة – حب على شاطئ ميامي- أحلى أيام العمر- البعض يذهب للمأذون مرتين – الشقة من حق الزوجة – الجراج – المعتوه – عالم عيال عيال – وأضواء المدينة – البحث عن فضيحة“.