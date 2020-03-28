باحث عماني يحذر من وصول منطقة في سلطنة عمان إلى مستوى إيطاليا، عليكم بالحذر!

الدبور – باحث عماني حذر إحدى مناطق سلطنة عمان من ان تصبح موبوؤة بفيروس كورونا كما حصل مع إيطاليا، وأصبحت بؤرة إنتشار الفيروس في المنطقة.

وقال الباحث من سلطنة عمان، سعيد البرعمي، في تغريدة على حسابه بتويتر محذرا أهالي منطقة ظفار خاصة وقال ما نصه : “إخواني وأخواتي وأهلي في ظفار ذكروا جيدًا أنكم بمستشفى واحد قديم و متآكل، وعلى مدى 30 عامًا هناك وعود بإنشاء بديل له لذلك لم يتم تطويره”.

وأضاف “البرعمي”: “وعليه لو حل بنا كورونا لا سمح الله سنكون كحال إيطاليا وأسوء، لا للاستهتار، ولا للاستهانة بالحالة، (بيتك سترك وسلامة أهلك)”.

أخواني وأخواتي وأهلي في #ظفار

تذكروا جيداً:

أنكم بمستشفى واحد قديم و متأكل،

وعلى مدى ٣٠ عام هناك وعود بإنشاء بديل له، لذلك لم يتم تطويره،

وعليه لو حل بنا #كورونا لا سمح الله،

سنكون كحال إيطاليا واسوء ،

لا للاستهتار، ولا للاستهانة بالحالة،

(بيتك سترك وسلامة أهلك) — سعيد البرعمي (@AlBarami) March 25, 2020

- Advertisement -

و أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل (٢١) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩) لمواطنين (٨) حالات منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، و(٨) مرتبطة بالسفر وتخضع خمس (٥) حالات للتقصي الوبائي، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (١٥٢) مائة وإثنتين وخمسين حالة.

وأكدت أن (٢٣) حالة قد تماثلت للشفاء. وأهابت الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الارشادات.

كما أهابت بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون، وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.