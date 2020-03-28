باحث عماني يحذر من وصول منطقة في سلطنة عمان إلى مستوى إيطاليا
عش الدبابير

باحث عماني يحذر من وصول منطقة في سلطنة عمان إلى مستوى إيطاليا، عليكم بالحذر!

By وطن الدبور
0

الدبور – حذر إحدى مناطق سلطنة عمان من ان تصبح موبوؤة بفيروس كورونا كما حصل مع إيطاليا، وأصبحت بؤرة إنتشار الفيروس في المنطقة.

وقال الباحث من سلطنة عمان، سعيد البرعمي، في تغريدة على حسابه بتويتر محذرا أهالي منطقة ظفار خاصة وقال ما نصه : “إخواني وأخواتي وأهلي في ظفار ذكروا جيدًا أنكم بمستشفى واحد قديم و متآكل، وعلى مدى 30 عامًا هناك وعود بإنشاء بديل له لذلك لم يتم تطويره”.

وأضاف “البرعمي”: “وعليه لو حل بنا كورونا لا سمح الله سنكون كحال إيطاليا وأسوء، لا للاستهتار، ولا للاستهانة بالحالة، (بيتك سترك وسلامة أهلك)”.

إقرأ أيضا: إعلامي يمني يصور الأسواق في سلطنة عمان في ظل الأزمة العالمية في نقص البضائع! شاهد الفيديو

- Advertisement -

و أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل (٢١) حالة إصابة جديدة بمرض (كوفيد ١٩) لمواطنين (٨) حالات منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، و(٨) مرتبطة بالسفر وتخضع خمس (٥) حالات للتقصي الوبائي، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (١٥٢) مائة وإثنتين وخمسين حالة.

وأكدت أن (٢٣) حالة قد تماثلت للشفاء. وأهابت الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الارشادات.

كما أهابت بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون، وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.

قد يعجبك

You might also like
عش الدبابير

شاهد هروب الطاقم الطبي الكامل من مستشفى في مصر.. فيديو لصرخات المرضى!

عش الدبابير

إعتقال سيدة بسبب “عطسة” في مكان عام، والخسائر تقدر بـ 35 ألف دولار

لسعات

بيل جيتس يحذر: أمريكا تدخل مرحلة صعبة ويجب إغلاقها تماما بسبب كورونا

الصورة أحلى

الممثلة المصرية شريهان تقدم وصفة سحرية لعلاج كورونا شاهد الفيديو

فيديو

شاهد فتاة تثير الرعب في السعودية في زمن كورونا

عش الدبابير

هل ستستجيب السعودية لمبادرة الحوثيين وإطلاق معتقلي حماس من سجونها مقابل أسراها في…

Leave A Reply

Your email address will not be published.