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في واقعة أثارت القلق: وفاة رضيع أمريكي جراء كورونا

By وطن الدبور
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الدبور- في واقعة أثارت القلق في الولايات المتحدة، توفي طفل رضيع بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-١٩” في ولاية إلينوي السبت.

وقال حاكم الولاية جاي بي بريتزكر في مؤتمر صحافي إن وفاة ”الرضيع“ مرتبطة بالوفيات الناجمة عن المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت إدارة الصحة العامة في الولاية، أن عمر الطفل الذي توفى في شيكاغو أقل من عام، وجاء اختبار إصابته بفيروس كورونا إيجابيا.

وقالت رئيسة الإدارة نغوزي ايزيكي في بيان إنه ”لم يحدث أبدا أن حصلت في السابق وفاة لرضيع مرتبطة بكوفيد-19“. وأضافت أن ”تحقيقا كاملا يجري لتحديد سبب الوفاة“.

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وقال بريتزكر الذي أعرب عن صدمته من هذا النبأ ”أعرف مدى صعوبة أخبار كهذه، خصوصا ما يتعلق بهذا الطفل الصغير جدا“. وأضاف ”أنه أمر محزن بشكل خاص لعائلة هذا الطفل الصغير، وللسنوات التي سُرقت من هذا الرضيع. يجب أن نتحسر على ذلك“.

وتوصلت دراسات متعددة إلى أن الفيروس يؤثر بشكل غير متناسب بالمسنين والذين يعانون مشاكل صحية حادة.

وتجاوز عدد الوفيّات جرّاء فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة الألفين يوم السبت، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 120 ألفا، استنادا الى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وسجلت أكثر من 450 حالة وفاة في الولايات المتحدة على مدار 24 ساعة، والطفل الرضيع في شيكاغو كان من بين 13 حالة وفاة جديدة شهدتها الينوي.

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