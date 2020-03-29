شاب كويتي وصديقته لم يمنعهما كورونا عن ممارسة الرذيلة فوق سطح عمارة مهجورة

الدبور – ألقت السلطان الامنية في الكويت القبض على شاب كويتي وصديقته بعد ضبطهما فوق سطح عمارة مهجورة في الكويت.

ولم يمنعهما إنتشار فيروس كورونا ولا خطورته من ممارسة المحرمات و الرئيلة وتعاططي المخدرات في عمارة مهجورة في منطقة الفردوس.

و أحيل الشاب وصديقته إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إثر ضبطهما فوق سطح منزل مهجور يتعاطيان المواد المخدرة، وبحوزتهما كيميكال وشبو.

وأفاد مصدر أمني بصحيفة «الراي» المحلية بأن «عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغاً عن وجود أشخاص في منزل مهجور في الفردوس، فانطلقت دوريات الأمن الى الموقع، حيث عثر رجالها على سيارة أمام المنزل، وبالتدقيق على أرقام لوحتها، تبين أنها مسروقة من إحدى مناطق محافظة الأحمدي، ومسجل بها قضية سرقة ويوجد تعميم عليها.

وتمكن الأمنيون من التوصل إلى صاحب المنزل، وسمح لهم بالدخول إلى البيت وعند الصعود إلى السطح عثروا على شاب وفتاة ممددين على فراش وهما خارج نطاق التغطية وبجوارهما 4 أكياس كيميكال وشبو وأدوات تعاط».

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وأضاف المصدر «المضبوطان لم يكن بحوزتهما إثباتات شخصية، وبالاستفسار عن بياناتهما، أدليا بمعلومات مغلوطة، وباقتيادهما إلى المخفر أجريت لهما بصمة تعريفية، وتبين أنهما مواطنان، وأن الفتاة مطلوبة لتنفيذ حكم بالسجن واجب النفاذ لمدة سنتين، وصادر بحقها أمر ضبط وإحضار كما اعترف الشاب بقيامه بسرقة سيارة كانت بحوزتهما، وتم إخطار المخفر المختص بقضية السرقة».

وتابع المصدر أن «المتعاطيين أحيلا مع المضبوطات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما».