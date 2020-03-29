كورونا وصل الوسط الفني، وفاة أول فنان عربي
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كورونا يجتاح الوسط الفني: وفاة أول فنان عربي بفيروس كورونا

By وطن الدبور
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الدبور – يجتاح الوسط الفني، فقد أصيب العديد من الفنانين في دول عربية مختلفة بفيروس كورونا، و اليوم توفي أول فنان عربي بسبب إصابته بفيروس كورونا، حيث فقد الوسط الفني الجزائري، ليلة الأحد، الفنان نور الدين زيدوني بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليكون أول فنان عربي يلقى حتفه بهذا الوباء.

ويذكر أن الفنان الجزائري الذي برع في تصميم عدة أعمال مسرحية جزائرية، مات بعد صراع مع المرض إثر إصابته بوباء كوفيد 19 منذ الثلاثاء الماضي.

وكانت لزيدوني عدة توقيعات مميزة في إنجاز تصاميم سينوغرافية لعشرات المسرحيات أبرزها ”علي بابا الكبير“، كما خاض زيدوني في التكوين، وكان حاضرا في عدة لجان تحكيمية.

ويعد زيدوني أول فنان جزائري يتوفى بكورونا في بلد سجل 511 إصابة بينهم 31 شخصا قضوا بالوباء.

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