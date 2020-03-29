كويتية بلا إنسانية ولا خوف تعنف إلنتها ببث مباشر على الهواء
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كويتية بلا إنسانية ولا أخلاق تعنف إبنتها في بث مباشر بشكل مروع وتطلب منها الإنتحار!!

By وطن الدبور
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الدبور – وفي بث مباشر في فيديو أثار كمية كبيرة من الغضب في وسائل التواصل الإجتماعي في دوةل الكويت، حيث ظهرت وهي تعذب اينتها وتعنفها بطريقة مروعة، مما دعى السلطات الكويتية التدخل، و إلقاء القبض عليها، بعد مطالبات عديدة من قبل النشطاء.

وتم ضبط السيدة عقب تداول النشطاء والحقوقيين لمقاطع التعنيف عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثار تصرفها مع ابنتها غضب عدد من الحقوقيين الذين طالبوا الجهات الأمنية بسرعة القبض عليها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

ونقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية، عن مصدر أمني، قوله: ”تم ضبط السيدة عقب توثيقها لتعنيف ابنتها بمقطع فيديو، ووجهت عدة تهم لها بينها الإهمال وتعذيب قاصر، وقد تم حجزها لحين عرضها على جهة الاختصاص“.

وتداول النشطاء مقطع الفيديو للسيدة التي تدعى () والتي ظهرت ببث مباشر أثناء ترويعها لابنتها وتوجه لها ألفاظا مخالفة للذوق العام، إضافة إلى ضربها في مقطع آخر وتهديدها بجلب الأمن لها ومطالبتها بالانتحار تعبيرًا عن غضبها.

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المصيبة أن السيدة لم تبالي واستمرت ببث الفيديوهات المباشرة حتى بعد وصول الشرطة اليها، حيث بث الصحفي أبو طلال الحمراني مقطعًا للسيدة لحظة قدوم القوة الأمنية إلى منزلها ورفضها فتح باب المنزل لهم محاولة الاتصال بالمحامية الخاصة بها مع استمرار البث المباشر عبر حسابها قبيل ضبطها.

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و المصيبة الأكبر ان هذه ليست المرة الاولى لهذه السيدة وهي تعنف ابنتها، ومازالت ابنتها معها وتمارس أمراضها عليها، وليست المرة الاولى التي تسيء فيها لرجال الأمن أيضا، كما أوضح الصحفي أبو طلال الحمراني لاحقًا أنه تم ضبط السيدة، مبينًا ”أنها ليست المرة الأولى التي تضبط بذات التهمة، فقد سبق أن تم ضبطها بتهمة تعنيف ابنتها إضافة إلى الإساءة لرجال الأمن“.

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