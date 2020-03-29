كويتية بلا إنسانية ولا أخلاق تعنف إبنتها في بث مباشر بشكل مروع وتطلب منها الإنتحار!!

الدبور – كويتية وفي بث مباشر في فيديو أثار كمية كبيرة من الغضب في وسائل التواصل الإجتماعي في دوةل الكويت، حيث ظهرت وهي تعذب اينتها وتعنفها بطريقة مروعة، مما دعى السلطات الكويتية التدخل، و إلقاء القبض عليها، بعد مطالبات عديدة من قبل النشطاء.

وتم ضبط السيدة عقب تداول النشطاء والحقوقيين لمقاطع التعنيف عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثار تصرفها مع ابنتها غضب عدد من الحقوقيين الذين طالبوا الجهات الأمنية بسرعة القبض عليها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

ونقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية، عن مصدر أمني، قوله: ”تم ضبط السيدة عقب توثيقها لتعنيف ابنتها بمقطع فيديو، ووجهت عدة تهم لها بينها الإهمال وتعذيب قاصر، وقد تم حجزها لحين عرضها على جهة الاختصاص“.

وتداول النشطاء مقطع الفيديو للسيدة التي تدعى (أبرار التميمي) والتي ظهرت ببث مباشر أثناء ترويعها لابنتها وتوجه لها ألفاظا مخالفة للذوق العام، إضافة إلى ضربها في مقطع آخر وتهديدها بجلب الأمن لها ومطالبتها بالانتحار تعبيرًا عن غضبها.

غضب شعبي يطالب بالقبض على والدة طفلة في الكويت بعد إنتشار مقطع فيديو تظهر به الأم وهي تسيء بالضرب والشتائم لطفلتها وتطلب منها الإنتحار كنوع من التعبير عن الغضب . pic.twitter.com/ur7juH5Yjf — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) March 29, 2020

- Advertisement -

المصيبة أن السيدة لم تبالي واستمرت ببث الفيديوهات المباشرة حتى بعد وصول الشرطة اليها، حيث بث الصحفي أبو طلال الحمراني مقطعًا للسيدة لحظة قدوم القوة الأمنية إلى منزلها ورفضها فتح باب المنزل لهم محاولة الاتصال بالمحامية الخاصة بها مع استمرار البث المباشر عبر حسابها قبيل ضبطها.

إقرأ أيضا: أول مصاب بفيروس كورونا في سلطنة عمان يروي قصة صراعه مع الفيروس!

والدة الطفلة المعنفه ترفض فتح الباب لرجال الأمن بعد التوصل لها وجاري التعامل معها وفق الإجراءات القانونية ولاتزال الأم…..تنشر سناباتها 🤦‍♂️ pic.twitter.com/rDKqEhYYF1 — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) March 29, 2020

و المصيبة الأكبر ان هذه ليست المرة الاولى لهذه السيدة وهي تعنف ابنتها، ومازالت ابنتها معها وتمارس أمراضها عليها، وليست المرة الاولى التي تسيء فيها لرجال الأمن أيضا، كما أوضح الصحفي أبو طلال الحمراني لاحقًا أنه تم ضبط السيدة، مبينًا ”أنها ليست المرة الأولى التي تضبط بذات التهمة، فقد سبق أن تم ضبطها بتهمة تعنيف ابنتها إضافة إلى الإساءة لرجال الأمن“.