من هو الشاب السعودي الذي نال شهرة واسعة بعدما ذكره الرئيس ترامب
عش الدبابير

من هو الشاب السعودي الذي تحدث عنه ترامب وما علاقته بمحاربة كورونا؟!

By وطن الدبور
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الدبور – بين ليلة وضحاها أصبح من المشاهير بعد حديث الرئيس الأمريكي عنه، عندما وضع أسمه في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي تحدث فيها عن محاربة ، وأشار إبى اسمه في تويتر (تاج) بدل ان يشير لهيئة حكومية أمريكية و السبب تشابه الأسماء.

و كسب الشاب السعودي وهو من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، آلاف المتابعين الجدد لحساباته المختلفة.

ويعرف عدد من السعوديين مواطنهم ”“ من خلال مقاطع الفيديو المتنوعة التي ينشرها على الدوام عبر حسابيه في موقعي ”يوتيوب“ وسناب شات“ تحت اسم ”سنابات “، لكن شهرته على نطاق محدود مقارنة بمشاهير سعوديين آخرين يتابعهم الملايين.

لكن إشارة الرئيس الأمريكي الخاطئة إلى حساب منسوب لأبو الفدا، جعلته حديث السعوديين عبر سيل من التعليقات الساخرة والسيناريوهات الافتراضية لتطور علاقة مواطنهم مع ترامب، وبالتزامن مع كل ذلك، قرر الآلاف متابعة حسابات الشاب الذي زادت نسبة متابعته بالفعل.

وبدلا من أن يضع ترامب شارة لإدارة الغذاء “US FDA”، أشار للسعودي الشهير “أبو الفدا” صاحب المعرّف “FDA”.

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وفور نشر ترامب تغريدته، انهالت آلاف التعليقات الساخرة، التي احتوت غالبيتها على فيديوهات نشرها “أبو الفدا”، وهو ناشط ساخر عبر “سناب شات”. اللافت أن ترامب أبقى التغريدة، ولم يقم بحذفها، أو التعديل عليها.

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