هند القحطاني : ليش صدر الفتاة السعودية حرام يطلع بره وصدر اللبنانية دايما طالع.. منطق مقنع!

الدبور – هند القحطاني السعودية المثيرة للجدل واحد ضحايا الإنفتاح الكامل وعزوة الترفيه التي قادها تركي آل الشيخ بأوامر من ولي عهد السعودية بن سلمان، أقنعت جمهورها بعد ظهورها بفيديو مثير أخرجت صدرها لهم فيه، واستخدمت قوة المنطق في تبريرها لخروج صدرها للعامة.

واستغربت لماذا صدر السعودية حرام يطلع يشم هواء نقي، وصدر اللبنانية دايما طالع ولم ينتقدها أحد، و الدليل صدر أليسا و نجوى كرم دائما بره.

وتناقلت الصفحات المهتمة بالمشاهير على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، مقطع فيديو جديد لـ“هند“، تدافع فيه عن نفسها، من الهجوم الشديد الذي شنّه عليها نشطاء ”السوشيال ميديا“.

وقالت هند إنها تعاني من الهجوم الحاد والانتقادات اللاذعة بشكل دائم على كافة تصرفاتها كونها ”فتاة سعودية“، بعكس الحال في باقي الوطن العربي، الذي تظهر فيه النجمات بصدور عارية أكثر منها وحرية تامة وسط ترحيب كبير من الجمهور.

وأضافت هند أنها ارتدت تلك ”الصدرية“ كإعلان عن هذا المنتج، ولم تقصد إثارة الجدل، وأنها لم تفعل شيئا غير مألوف، لكنها بسبب أنها فتاة سعودية فيعتبر البعض أنه لا يحق لها ما يحق لغيرها.

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وذكرت بأن ”عدة نجمات مثل الفنانة نجوى كرم، التي يعتبرها الجمهور أيقونة شامخة، ترتدي ملابس تظهر أجزاء كبيرة من صدرها، دون أن يهاجمها أو ينتقدها أحد“.

وأشارت الناشطة السعودية، إلى أن البعض يصفها بـ“العجوز“، رغم أن سيرين عبد النور تفوقها عمرا وتظهر أجزاء حساسة منها، ورغم ذلك لا يصفها أحد بـ“العجوز“، بل يمتدحون جمالها وأناقتها، مضيفة أن ياسمين صبري تظهر دوما مفاتنها ولا يعيب أحد عليها.

ونوّهت هند، إلى أنها تابعت كليب ”قومي“ للنجمة ميريام فارس عقب طرحه، وشاهدت رقصها وملابسها المكشوفة وظهور صدرها أكثر منها، وتابعت تعليقات المتابعين عليها التي كانت في أغلبها مدحا لرقصها وجسدها، قائلة إن نفس المتابعين يصفونها بـ“الفاضحة والفاسقة عند فعل نفس الأشياء التي يفعلها نجمات أخريات في الوطن العربي“.