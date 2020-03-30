ترامب يفضل منافسة حاكم نيويورك على الإنتخابات الرئاسية أفضل من بايدن “النعسان”‎

الدبور – لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يصدر تصريحاته الغريبة و المثيرة حتى في عز الازمة التي تتعرض لها الولايات المتحدة من محاربة إنتشار فيروس كورونا، حيث قال الأثنين إن حاكم نيويورك، أندرو كومو، الذي تزايدت شعبيته بفضل إدارته لانتشار فيروس كورونا في الولاية، سيمثل مرشحا أفضل في مواجهته من المرشح الديمقراطي الأوفر حظا جو بايدن.

ولا يشارك كوومو (62 عاما) في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، لكن إدارته للأزمة في نيويورك التي تمثل بؤرة الوباء في الولايات المتحدة بعد تسجيل حوالي 60 ألف إصابة، زادت نسبة الرضا الشعبي عن أدائه من 41 إلى 71%.

وقال ترامب لتلفزيون ”فوكس نيوز“: ”سأكون صريحا، أظن أنه مرشح أفضل من جو النعسان، لا أمانع منافسة أندرو“، ويطلق ترامب لقب ”النعسان“ على جو بايدن (77 عاما) الذي شغل منصب نائب الرئيس زمن حكم باراك أوباما.

لكن الرئيس الأمريكي أضاف أن جزءا كبيرا من نجاح كوومو في التعامل مع الوباء يعود إلى الدعم الذي تلقاه من الحكومة الفيدرالية.

واسترسل ترامب في هذا الصدد: ”لقد أرسلنا إليه الكثير من المعدات، حسنا، أحد أسباب نجاحه هو أننا ساعدناه ليكون ناجحا، إن ترشح الآن فلا بأس“. وأضاف: ”أعرف أندرو منذ وقت طويل، لا أمانع في ذلك“.

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وأصبح بايدن الشخصية الأوفر حظا في سباق اختيار مرشح رئاسي للحزب الديمقراطي عقب سلسلة انتصارات على خصمه بيرني ساندرز.