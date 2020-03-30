صلاة الجنازة في زمن كورونا
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مشهد مؤثر لصلاة جنازة على مريض بريطاني مسلم توفي بفيروس كورونا داخل المستشفى

By وطن الدبور
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الدبور – إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي ومبكي بنفس الوقت، لوفاة بريطاني في المستشفى بسبب .

حيث قام أطباء في المستشفى بالصلاة عليه بعد المحاولات العديدة لإنقاذه من الفيروس اللعين، فقام الاطباء بالصلاة عليه في نفس قاعة المستشفى الذي كان يعالج به خوفا من دفنه بدون .

الفيديو أثار مشاعر الكثير من النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي وتم تبادله بشكل كبير، للحال الذي اوصل العالم له فيروس كورونا.

ويخشى الكثير من المسلمين في الغرب من موتهم بدون الفرصة للصلاة عليهم ودفنهم بالطريقة الإسلامية، بسبب الظروف التي تمر بها الكثير من الدول من حظر تجول، وإغلاق للمساجد، بالإضافة لخوف المسلمين من المشي في الجنازة أو تغسيل المريض خوفا من نقل العدوى لهم.

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