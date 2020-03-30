منظمة الصحة العالمية تبشرنا: وباء فيروس كورونا أبعد ما يكون عن الانتهاء، وإنتشار واسع قريبا

الدبور – في بشرى جديدة من منظمة الصحة العالمية، ومع وعود بقرب إنتهاء إنتشار فيروس كورونا و القضاء عليه أو إيجاد دواء شافي منه من قبل الكثير من المسؤولين في دول مختلفة، خرج مسؤول في الصحة العالمية يبشرنا بأنه أبعد ما يكون عن الإنتهاء.

و قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء، إن وباء فيروس كورونا العالمي ”أبعد ما يكون عن الانتهاء“ في منطقة آسيا والمحيط الهادي، معتبرا أن الإجراءات الحالية لكبح انتشار الفيروس تمنح فقط بعض الوقت للدول للاستعداد لانتقال واسع النطاق للعدوى.

وأضاف تاكيشي كاساي المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادي في منظمة الصحة العالمية، أنه حتى في ظل كل تلك الإجراءات، فإن خطر انتقال العدوى في المنطقة لن يزول ما دام الوباء مستمرا.

وأضاف في إفادة إعلامية عبر الإنترنت أنه ينبغي على الجميع الاستعداد لانتقال واسع النطاق للعدوى. وحذر كاساي الدول التي تشهد انخفاضا في عدد الحالات من التراخي وإلا فإن الفيروس قد يعود مجددا.

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و تخطى عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا ”كوفيد-19“ في الولايات المتحدة مساء الاثنين ثلاثة آلاف، بينما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى أكثر من 163 ألفا، بحسب ما أظهرت حصيلة أعدتها جامعة جونز هوبكنز.

ووفقا للحصيلة فقد توفي في الولايات المتحدة بسبب الوباء ثلاثة آلاف وثمانية أشخاص من أصل 163 ألفا و429 شخصا تأكدت مخبريا إصابتهم بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، “إبراهيم ملحم”، تسجيل إصابة فلسطيني بفيروس “كورونا”، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 117.

وفي سلطنة عمان تم تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 179، واعلن عن شفاء عماني كانت حالته حرجه وخرج من المستشفى كأول حالة حرجة تشفى من الفيروس وتخرج بسلام.