الولايات المتحدة قد تشهد أكثر من مليون وفاة خلال فترة قصيرة

الدبور – دراسة جديدة مخيفة عن عدد الوفيات المتوقعه بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة، حيث تتوقع أن تصل لأكثر من مليون وفاة خلال فترة قصيرة، و تخطى عدد الوفيات جراء الفيروس في الولايات المتحدة، عدد الوفيات في الصين واصلاً إلى 3724، في حين لا يزال أقل من عدد الوفيات في إيطاليا (12428) واسبانيا (8269) حتى يوم الثلاثاء.

و حسب دراسة صادرة عن «إمبريال كوليدج» البريطانية فإن الولايات المتحدة في حال اتبعت سياسة الحجر على المصابين والابتعاد الاجتماعي لكبار السن، فإنها ستشهد حوالي 1.1 مليون وفاة.

أما في حال اتبعت سياسات صحة عامة تشبه التي تم اتباعها في الصين، فإن عدد الوفيات سيصل إلى 200 ألف.

وقال الطبيب الأمريكي شاميت باتيل، المختص بالأمراض الباطنية في مستشفى بيث إسرائيل في مانهاتن إن الحالة في الولايات المتحدة قد تكون شبيهة بما تشهده بعض المناطق في إيطاليا، حيث تخطى النظام الصحي قدرته ولم يعد بإمكانه رعاية جميع المرضى، وقال: «يتعين علينا أن نكون أسرع في الرصد والتخمين ووضع خطة العلاج لكل مريض» متوقعا أن يزداد عدد المرضى ضعفي أو ثلاثة أضعاف الأعداد التي تشاهد الآن.

أما بريطانيا، فسجلت، الثلاثاء، عدداً قياسياً من حيث الوفيات إذ وصل العدد إلى 382 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، أي ضعف العدد الذي سجلته خلال الـ 24 ساعة التي سبقت. ونشرت أرقام متضاربة إذ أشارت البيانات أولاً إلى وفاة 400 شخص، ثم 382 شخص، ثم 393.

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وقالت وزارة الصحة عبر حسابها على تويتر: «لغاية الساعة الخامسة بعد الظهر (16,00 ت غ) من يوم 30 آذار/مارس، فقد توفي للأسف 1789 شخصاً من بين من تم إدخالهم إلى المستشفيات» للعلاج من الفيروس، أي بارتفاع عن 1408 وفاة الاثنين. وذكر جهاز الرعاية الصحية في انكلترا أن أعمار الضحايا تتراوح ما بين 19 و98 عاما وكانوا جميعا، باستثناء 28 منهم، يعانون من مشاكل صحية أخرى. وسجل أعلى عدد وفيات سابق السبت مع 260 حالة، وانخفض هذا إلى 180 الاثنين. وتأكدت إصابة نحو 25150 شخصا بالفيروس حتى الآن في بريطانيا، ومن بينهم رئيس الوزراء بوريس جونسون، وهي زيادة يومية بمعدل 3009 حالة.

وكشفت البيانات التي نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية لإنكلترا وويلز الثلاثاء أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بنسبة 24٪.

وصرح جونسون في اجتماع للحكومة عبر الفيديو أن «ارتفاع عدد الوفيات في الأيام الأخيرة يثبت الأهمية القصوى لاستمرار عامة الناس بالالتزام بتوجيهات الحكومة حول التباعد الاجتماعي». وأضاف: «الوضع سيتدهور قبل أن يبدأ في التحسن ولكنه سيتحسن».

في المقابل، لم يصل كورونا «على الأقل رسمياً» إلى حوالى 20 دولة حول العالم. وحسب ما نشرته مجلة «نيوزويك» الأمريكية، لم يتمكن كورونا حتى مساء الإثنين، من الوصول إلى 4 دول أسيوية، و6 إفريقية،

إضافة إلى 10 دول في قارة أوقيانوسيا، وهي منطقة تتمركز في جزر المحيط الهادئ الإستوائية. وتضم قائمة الدول الأسيوية الخالية من كورونا اليمن، وكوريا الشمالية، وطاجيكستان، وتركمنستان، أما الدول الإفريقية فهي بوروندي، ومالاوي، وسيراليون، ومملكة ليسوتو، وجزر القمر، وساو تومي وبرينسيب، فيما ضمت قائمة دول أوقيانوسيا كل من جزر سولومون، وجمهورية ناوورو، وجمهورية فانواتو، ودولة ساموا، وجمهورية كيريباتي، وولايات مايكرونزيا المتحدة، ومملكة تونغا، وجمهورية جزر مارشال، وجمهورية بالاو، ودولة توفالو».

وأرجعت «نيوزويك» عدم وصول الفيروس «على الورق» إلى كوريا الشمالية، وهي الواقعة على حدود الصين وكوريا الجنوبية، إلى كونها من أوائل الدول في العالم التي بدأت في إغلاق حدودها ووضع تدابير أخرى مكثفة لمكافحة الأوبئة لمنع انتشار الفيروس المستجد. وعلى الرغم من عدم تسجيل الدول المذكورة أعلاه أي إصابات بكورونا، حتى مساء الإثنين، إلا أنها انخرطت في الأزمة وفرضت إغلاقا عاما لمنع وصول الفيروس إليها. وعلى سبيل المثال، أعلنت سيراليون، الثلاثاء، فرض حالة الطوارئ لمدة عام للمساعدة في عمليات احتواء وتحجيم أي انتشار محتمل لفيروس كورونا.