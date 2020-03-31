خبر مفجع في سلطنة عمان: وفاة أول عماني بسبب كورونا، وتخوف من إرتفاع الإصابات

الدبور – خبر مفجع وصادم أعلنت عنه سلطنة عمان اليوم، حيث تم الإعلان عن وفاة أول عماني بسبب فيروس كورونا الجديد، الذي إجتاح العالم، ووقفت دول عظمى عازة امامه.

وقامت سلطنة عمان بإتخاذ العديد من الإجراءات المشددة لمنع إنتشار الفيروس في السلطنة بعد إجتياحه معظم دول العالم ووصلو الإصابات لأرقام مخيفة جدا.

ورغم كل الإجراءات الوقائية و التعليمات إلى أن الفيروس وصل السلطنة، وارتفعت عدد الإصابات بشكل يومي، منهم من تعافى وخرج من المستشفى أو الحجر الصحي، ومنهم مازال تحت العلاج و الحجر.

و أعلنت وزارة الصحة العُمانية، مساء اليوم الثلاثاء، عن أول وفاة في البلاد، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وقالت الوزارة إن المتوفى مواطن عُماني، يبلغ من العمر 72 عامًا. وتعد هذه أوّل وفاة تسجل في سلطنة عمان لمريض مصاب بهذا المرض الفتاك.

ووصل عدد الحالات المصابة بكورونا في سلطنة عمان، 192 حالة، تماثل للشفاء منها 34، إلا ان هذه الأرقام تقلق السلطات العمانية، وتعمل جاهدة على الحد من إرتفاع عدد الإصابات، وزادت الإرشادات في جميع وسائل الإعلام و الشوارع بضرورة إلتزام البيوت، وأن عدم الإلتزام بالتعليمات التي صدرت من السلطات قد يؤدي لكارثة لا سمح الله، وأن الحل الوحيد للقضاء عليه هو العزل التام.

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ووصل عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 3393 حالة، اليوم الثلاثاء، متجاوزا بذلك إجمالي عدد الوفيات المسجلة في الصين.

وفي نيويورك وحدها، قال حاكم الولاية آندرو كومو اليوم الثلاثاء إن عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، زاد أكثر من تسعة آلاف شخص عن اليوم السابق ليصبح 75795، مع ارتفاع الوفيات بنسبة 27% إلى 1550.

وقال كومو في إفادة صحفية: ”الفيروس أقوى وأكثر خطورة مما توقعنا… ما زلنا نصعد الجبل، المعركة الرئيسية على قمة الجبل“.