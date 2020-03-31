كورونا يجتاح دولة الإحتلال الإسرائيلي
عش الدبابير

كورونا يجتاح دولة الإحتلال الإسرائيلي، إرتفاع بعدد الإصابات

By وطن الدبور
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الدبور -إجتاح فيروس دولة الإحتلال الإسرائيلي، حيث ارتفع عدد المصابين بفيروس  الثلاثاء، إلى 4831 حالة منها 17 وفاة.

جاء ذلك إثر تسجيل وفاتين و136 إصابة جديدة، بحسب ما نقلت ”هيئة البث“ (رسمية) عن وزارة الصحة. وقالت وزارة الصحة في دولة الغحتلال إن امرأتين إحداهما 49 عاما والثانية في الخمسينات، توفيتا خلال ساعات الليل متأثرتين بالفيروس.

وبخصوص الحالة الصحية لمجمل المصابين، أوضحت الوزارة أن حالة 83 منهم ”حرجة“ و81 ”متوسطة“، والباقي ”طفيفة“، مشيرة إلى شفاء 163 مريضا.

وشددت السلطات الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة القيود على حركة الأشخاص في محاولة للحد من انتشار الفيروس. وحتى صباح الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 780 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 37 ألفا، فيما تعافى أكثر من 165 ألفا.

وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا، لكنها تحل ثانية بعد الولايات المتحدة بإجمالي عدد الإصابات. وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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و قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء، إن وباء العالمي ”أبعد ما يكون عن الانتهاء“ في منطقة آسيا والمحيط الهادي، معتبرا أن الإجراءات الحالية لكبح انتشار الفيروس تمنح فقط بعض الوقت للدول للاستعداد لانتقال واسع النطاق للعدوى.

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