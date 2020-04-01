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الإعلامية الكويتية مي العيدان ترد على قذارة حمد المزروعي بعد مهاجمته الكويت (فيديو)

By وطن الدبور
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الإعلامية الكويتية المعروفة وقفت بالمرصاد تدافع عن الكويت ضد قذارة المقرب من ولي عهد أبوظبي القذر ، الذي إستغل الضجة التي قامت ضد الفنانة الكويتية ، ليبث سموموه المعتادة ضد دولة الكويت وشعبها، كما يفعل مع بقية دول الخليج العربي.

ونشر حمد المزروعي المقرب جدا من بن زايد، و الذي يعتبر مجرد الإقتراب منه بأي إنتقاد من المحرمات في الإمارات، نشر تغريدة هاجم فيها دولة الكويت و القنانة الكويتية القديرة حياة الفهد بعد تصريحاتها التي تحدثت فيها بحرقة خوفا على وطنها الكويت الذي رأت إنه يضيع بسبب تجار الإقامات.

وتم إقتطاع أجزاء من حديث حياة الفهد وشن حملة كبيرة عليها بإعتبار إنها تريد التخلص من جميع برميهم بالصحراء، ولكن حياة الفهد تحدثت عن تجار الإقامات، الذي يجلبون العمالة السائبة و الزائدة ويضعونهم في سكن جماعي مما يعرض حياتهم وحياة غيرهم في الكويت للخطر مع تفشي فيروس كورونا.

لينشر القذر المزروعي تغريدة قال فيها كما لسع الدبور ما نصه: #حياة_الفهد تطالب بعدم علاج الوافدين في الكويت وتقول لو كان الامر بيدها تحذفهم في البر قمة العنصرية من فنانه خدعت اجيال تباً لكل دموع التمثيل …”

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ليتعرض لسيل من الردود من قبل النشطاء في الكويت، وردت الإعلامية الكويتية المعروفة مي العيدان عليه بقساوة، وقالت له ما نصه: “وانت اشدخلك ياحشري ديرتها و لا ديرة اللي خلفك اخاف ورث ابوك بالكويت انت اكثر واحد تتهجم على الكويت وديرتك مهيتك”

 

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بينما رد الكاتب عارف اليافعي بقوله: “البعض حاقدين على الكويت بسبب مكانتها وسمعتها الدولية ومحبة شعوب الأرض لها وتطورها وبما تنعم به من ديمقراطية لا مثيل لها وحرية الرأي والتعبير وهذا ما تفتقده الشعوب العربية ثم إن الكويتيين الان دولة وشعب ومؤسسات يوصلون الطعام مجانا إلى بيوت الأسر المتعففة والمقيمين المتضررين من هذه”

بينما نشر ناشط نصريخات الفنانة حياة الفهد بشكل كامل وقال اسمعوا الكلام كله قبل أن تحكموا:

ونشرت مي العيدان أيضا فيديو على قناتها على يوتيوب تحدثت عن تفاصيل تصريحات الفنانة حياة الفهد وما قالته عن العمالة الوافدة وردت على كل من هاجمها وخاصة القذر حمد المزروعي. 

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