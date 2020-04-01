الإعلامية الكويتية مي العيدان ترد على قذارة حمد المزروعي بعد مهاجمته الكويت (فيديو)

الإعلامية الكويتية المعروفة مي العيدان وقفت بالمرصاد تدافع عن الكويت ضد قذارة المقرب من ولي عهد أبوظبي القذر حمد المزروعي، الذي إستغل الضجة التي قامت ضد الفنانة الكويتية حياة الفهد، ليبث سموموه المعتادة ضد دولة الكويت وشعبها، كما يفعل مع بقية دول الخليج العربي.

ونشر حمد المزروعي المقرب جدا من بن زايد، و الذي يعتبر مجرد الإقتراب منه بأي إنتقاد من المحرمات في الإمارات، نشر تغريدة هاجم فيها دولة الكويت و القنانة الكويتية القديرة حياة الفهد بعد تصريحاتها التي تحدثت فيها بحرقة خوفا على وطنها الكويت الذي رأت إنه يضيع بسبب تجار الإقامات.

وتم إقتطاع أجزاء من حديث حياة الفهد وشن حملة كبيرة عليها بإعتبار إنها تريد التخلص من جميع العمالة الوافدة في الكويت برميهم بالصحراء، ولكن حياة الفهد تحدثت عن تجار الإقامات، الذي يجلبون العمالة السائبة و الزائدة ويضعونهم في سكن جماعي مما يعرض حياتهم وحياة غيرهم في الكويت للخطر مع تفشي فيروس كورونا.

لينشر القذر المزروعي تغريدة قال فيها كما لسع الدبور ما نصه: “#حياة_الفهد تطالب بعدم علاج الوافدين في الكويت وتقول لو كان الامر بيدها تحذفهم في البر قمة العنصرية من فنانه خدعت اجيال تباً لكل دموع التمثيل …”

#حياة_الفهد تطالب بعدم علاج الوافدين في الكويت وتقول لو كان الامر بيدها تحذفهم في البر قمة العنصرية من فنانه خدعت اجيال تباً لكل دموع التمثيل … pic.twitter.com/9DtMBZh3tU — حمد المزروعي (@uae_3G) April 1, 2020

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ليتعرض لسيل من الردود من قبل النشطاء في الكويت، وردت الإعلامية الكويتية المعروفة مي العيدان عليه بقساوة، وقالت له ما نصه: “وانت اشدخلك ياحشري ديرتها و لا ديرة اللي خلفك اخاف ورث ابوك بالكويت انت اكثر واحد تتهجم على الكويت وديرتك مهيتك”

وانت اشدخلك ياحشري ديرتها و لا ديرة اللي خلفك اخاف ورث ابوك بالكويت انت اكثر واحد تتهجم على الكويت وديرتك مهيتك — مي العيدان (@mayal3eidan) April 1, 2020

بينما رد الكاتب عارف اليافعي بقوله: “البعض حاقدين على الكويت بسبب مكانتها وسمعتها الدولية ومحبة شعوب الأرض لها وتطورها وبما تنعم به من ديمقراطية لا مثيل لها وحرية الرأي والتعبير وهذا ما تفتقده الشعوب العربية ثم إن الكويتيين الان دولة وشعب ومؤسسات يوصلون الطعام مجانا إلى بيوت الأسر المتعففة والمقيمين المتضررين من هذه”

البعض حاقدين على الكويت بسبب مكانتها وسمعتها الدولية ومحبة شعوب الأرض لها وتطورها وبما تنعم به من ديمقراطية لا مثيل لها وحرية الرأي والتعبير وهذا ما تفتقده الشعوب العربية

ثم إن الكويتيين الان دولة وشعب ومؤسسات يوصلون الطعام مجانا إلى بيوت الأسر المتعففة والمقيمين المتضررين من هذه — عارف اليافعي (@abuhamoud771) April 1, 2020

بينما نشر ناشط نصريخات الفنانة حياة الفهد بشكل كامل وقال اسمعوا الكلام كله قبل أن تحكموا:

أسمعو كلامها كامل بعدين لكم الحكم pic.twitter.com/TAnBZzkfSB — سعود عبدالله (@sa12s664) April 1, 2020

ونشرت مي العيدان أيضا فيديو على قناتها على يوتيوب تحدثت عن تفاصيل تصريحات الفنانة حياة الفهد وما قالته عن العمالة الوافدة وردت على كل من هاجمها وخاصة القذر حمد المزروعي.