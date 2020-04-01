شاهد ماذا فعلت الشرطة الكويتية مع شعبها حتى لا يخالف الحجر المنزلي!

الدبور – في تصرف غريب ومثير أثار النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد إنتشار فيديو صورته كويتية من منزلها لما تقوم به الشرطة الكويتية في الشوارع حتى لا يخالف أي مواطن أو مقيم قانون الحظر المنزلي الذي فرضته البلاد للسيطرة على إنتشار فيروس كورونا في البلد.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر دوريات الشرطة الكويتية وهي تطوف الشوارع، وتحمل مكبرات صوت وتذيع أغنية تحث الناس على البقاء في البيوت. وتقول الأغنية في مطلعها: “ياللي تحب الكويت خليك مع ولادك”. ومن اجل الكويت خليك بالبيت.

شوفو نداء الداخليه اليوم بالكويت بالشوارع pic.twitter.com/3faEo2HF7w — اضحك (@I_9mile) April 1, 2020

وارتفع عدد إصابات فيروس كورونا، الأربعاء، في الكويت إثر تسجيل حالات جديدة، وفق إحصاءات رسمية. وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 28 إصابة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 317.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الله السند، في تصريحات صحفية، إن 7 حالات شفيت، ليرتفع عدد المتعافين إلى 80.

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ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، عن الدكتور عبدالله السند المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة بالكويت، إن الإصابات توزعت على 8 حالات مرتبطة بالسفر 3 حالات منها مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وحالتان مرتبطتان بالسفر إلى إيران وثلاث حالات مرتبطة بالسفر إلى فرنسا وجميعها لمواطنين كويتيين تحت الحجر المؤسسي، إلى جانب أربع عشرة حالة مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر ثلاث حالات منها لمواطنين كويتيين مخالطين لحالات مرتبطة بالسفر إلى فرنسا والمملكة العربية السعودية وثلاث حالات من الجنسية الهندية مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر إلى أذربيجان و هذه الحالات الثلاث تحت الحجر الصحي المؤسسي.