فيروس كورونا وصل إلى الممثل التركي الشهير ب مهند، ماذا عن نور؟

الدبور – فيروس كورونا وصل إلى الممثل التركي الشهير في الدول العربية باسم مهند، بعد دوره في مسلسل نور ومهند الشهير الذي كان اول مسلسل تركي يجتاح العالم العربي بعد عرضه على القناة السعودية MBC.

و نُقل الممثل التركي الشهير كيفانش تاتليتوغ، الذي اشتهر في العالم العربي بشخصية مهند في أحد أشهر أعماله الدرامية، إلى المستشفى، بعد أن بدأ يشعر بأعراض الإصابة بوباء فيروس كورونا.

لكن، في وقت لاحق، كشف الممثل التركي أنه بعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين أنه غير مصاب بالفيروس الوبائي.

وكتب تاتليتوغ، عبر حسابه على تويتر:“أتمنى الشفاء من الله لجميع المرضى، خاصة أولئك الذين يعانون من Covid-19، أنا بخير“.

وتابع:“تم الكشف عن الالتهاب الرئوي في منطقة صغيرة من رئتي نتيجة الفحوصات في المستشفى، بعدما دخلته بشكوى من ارتفاع درجة الحرارة والسعال، وتمت متابعتي وعلاجي في هذا الصدد، وعلمت اليوم أن نتيجة اختبار Covid-19 كانت سلبية“.

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وفضل كيفانج تاتليتوغ، مؤخرًا الانسحاب من الحياة في العاصمة التركية بكل ما فيها من ترفيه، إلى منزل متواضع في غابة ”كيميربورغاز“ على أطراف إسطنبول برفقة زوجته باشاك تاتليتوغ.

وولد تاتليتوغ 27 أكتوبر 1983 في أضنة، وسط عائلة مكونة من 5 أطفال إلى جانب الوالدين، وعاش مع عائلته في أضنة حتى العام 1999، ثم استقر في إسطنبول.