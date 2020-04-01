ولي عهد السعودية مازال يعتقل الأمراء و الإعلام السعودي يكذب
عش الدبابير

ناشط سعودي معارض: لا يزال 4 أمراء سعوديين قيد الاعتقال في سجون بن سلمان

By وطن الدبور
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الدبور – قال حساب معارض معروف أن ولي عهد لم يفرج عن الامراء حتى اللحظة وما يزال ٤ أمراء قيد الإعتقال حتى اللحظة.

حيث حساب قال المغرد السعودي الشهير “” إنه لا يزال 4 من الأمراء الذين اعتقلهم ولي العهد السعودي، “محمد بن سلمان” مؤخرا قيد الاعتقال حتى اللحظة.

وأوضح في تغريدة على “تويتر” أن “الأمراء هم: أحمد بن عبدالعزيز، ومحمد بن نايف، وعبدالعزيز بن سعود، ونايف بن أحمد”.

وأشار إلى أن “الصور التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس) عن زيارات تفقدية قام بها وزير الداخلية (عبدالعزيز بن سعود) هي صور ملتقطة في وقت سابق (قديمة) وبُثت على اعتبار أنها حديثة”.

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ومطلع مارس/آذار الماضي، كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن تنفيذ السلطات السعودية حملة اعتقالات لأمراء من العائلة الحاكمة، على رأسهم الأمير “أحمد بن عبدالعزيز”، الشقيق الأصغر للملك “سلمان”، وابن أخيه “محمد بن نايف بن عبدالعزيز”، ولي العهد السابق، وآخرون.

وأوضحت أن سبب الاعتقال هو “خيانة الوطن”، وهو ما لم يصدر بحقه تعليق فوري من جانب السلطات السعودية.

واعتبر مراقبون أن اعتقال الأميرين “بن نايف” و”بن عبدالعزيز” قد يكون خطوة استباقية لإدارة المخاطر التي تحول دون تسلم “بن سلمان” العرش خلفا لأبيه؛ لأنهما بديلان محتملان لتولي الحكم في المملكة.

وخلال اليومين الماضيين، شنت السلطات في المملكة حملة اعتقالات جديدة طالت هذه المرة ناشطين إعلاميين على خلفية قيامهم بالتعبير عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

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