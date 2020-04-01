ولاية مطرح حزينة بعد الإغلاق و بيان جديد من شرطة عمان السلطانية بخصوص العزل الصحي العام (فيديو)

الدبور – أصدرت شرطة عمان السلطانية بيان بما يخص فرض العزل الصحي العام ببعض مناطق ولاية مطرح في سلطنة عمان، وذلك من خلال تغريدة على الصفحة الرسمية للشرطة على موقع تويتر هذا الصباح.

حيث أعلنت سلطنة عمان صباح الامس الأربعاء العزل الصحى التام لولاية مطرح بدءا من الأربعاء وحتى إشعار آخر ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة العُمانية عبر صفحتها على تويتر الأربعاء تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19 ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 210 وحالة وفاة واحدة.

وقالت الشرطة في تغريدتها كما لسع الدبور ما نصه: “نظراً للعزل الصحي العام على بعض مناطق ولاية مطرح، تسترعي شرطة عمان السلطانية انتباه المواطنين والمقيمين والعاملين في ولاية مسقط والمناطق التابعة لها، بأنه يمكنهم الدخول والخروج عبر طريق القرم-دارسيت-كورنيش مطرح-مسقط-البستان، وذلك من أجل الصالح العام.”

نظراً للعزل الصحي العام على بعض مناطق ولاية مطرح، تسترعي شرطة عمان السلطانية انتباه المواطنين والمقيمين والعاملين في ولاية مسقط والمناطق التابعة لها، بأنه يمكنهم الدخول والخروج عبر طريق القرم-دارسيت-كورنيش مطرح-مسقط-البستان، وذلك من أجل الصالح العام.#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) April 2, 2020

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وعقدت اللجنة العليا بسلطنة عمان، المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) اجتماعًا برئاسة السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية العمانى، وبحضور أعضائها، بديوان عام وزارة الداخلية لمتابعة تطوّرات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها.



ووفقا لصحيفة الشبيبة، نظرًا لازدياد عدد حالات الإصابة بهذا المرض فقد قررت اللجنة إعفاء الموظفين من الحضور إلى مقرات العمل في الجهات الحكومية فيما عدا الموظفين الذين تستدعي طبيعة عملهم حضورهم لإنجاز الأعمال الضرورية، على أن يباشر بقية الموظفين أعمالهم عن بُعد حسبما تحدده الجهة التي يعمل بها الموظف.

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و تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مصورة تظهر وضع ولاية مطرح بعد إعلان الولاية منطقة مغلقة، في مسعى من الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وقال تلفزيون سلطنة عمان إنه تقرر إغلاق بعض المناطق في محافظة مسقط كإجراء احترازي، وذلك بهدف حماية المواطنين والمقيمين من تفشي فيروس ‎كورونا ‎”كوفيد- 19″.