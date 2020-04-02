فيديو فضيحة من مصر
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شاهد كيف تنشر السلطات المصرية فيروس كورونا: نقل متوفي بكورونا بعربة مكشوفة (فيديو)

By وطن الدبور
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الدبور – في مصر وكأن السلطات تحاول نشر على الناس في الطرقات، عن طريق نقل متوفي بفيروس كورونا بطريقة خالية من أي تعقيم أو إجراءات وقائية كما يتم في بقية دول العالم.

فقد تداول ناشطون مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر نقل حالة وفاة بفيروس “كورونا” الجديد على عربة مكشوفة دون اتخاذ أي إجراءات تعقيم.

وأظهر الفيديو المتداول، مجموعة من طاقم طبي يرتدون كمامات طبية فقط ينقلون جثمانا داخل كيس لحفظ الموتى على عربة (ربع نقل) مكشوفة، دون نقله في عربة إسعاف مغلقة.

وظهر في الفيديو المتداول صوت يقول إن حالة الوفاة نتيجة إصابة “كورونا” ويتم نقلها من مستشفى المبرة بمحافظة بورسعيد (شمال شرق)، مستنكرا نقلها دون أي تعقيم وفي عربة مكشوفة.

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ويعتقد أن عدد الإصابات بفيروس كورونا أكثر بكثير مما يتم الإعلان عنه، حيث تعتبر البلد الوحيد الذي يفتقر لأي إجراءات وقائية، وتأخرت كثيرا في فرض بعض الإجراءات التي فرضها العالم كله لحماية شعبه من تفشي الفيروس.

ومساء الخميس، أعلن رئيس الوزراء المصري، “مصطفى مدبولي”، تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، في أكبر حصيلة يومية بالبلاد، ما يرفع الإجمالي منذ انتشار الفيروس إلى 850 إصابة.

وقبل أيام، كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، أن انتشار فيروس “كورونا” في مصر أكبر بكثير مما تعترف به الحكومة المصرية.

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