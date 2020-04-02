في زمن كورونا.. الشرطة العراقية تزف عروسين تحت حراسة مشددة

الدبور – في زمن كورونا تختلف زفة العرس في العراق، فهي تتم تحت حراسة مشددة من قبل الشرطة، وبإشرافهم، فهي فعلا ليلة العمر التي لن ينساها أحد، فقد تزوجت في زمن كورونا، و الحكومة تكفلت بالزفة.

ولأن حظر التجوال المفروض في المدن العراقية منذ أكثر من أسبوعين، في إطار تدابير الوقاية من فيروس كورونا، قيد المناسبات الاجتماعية، قامت قوات الشرطة في محافظة الديوانية بتغيير الإجراء السائد.

عريس في المحافظة الواقعة جنوبي العراق، اتصل بشرطة النجدة، وطلب منها مساعدته في إتمام مراسم زواجه التي تتطلب إحضار شريكة حياته من منزل عائلتها إلى منزله بواسطة سيارة، والذي بات مستحيلاً في ظل حظر التجوال.

لكن شرطة النجدة، وبدل أن تهيئ سيارة لاصطحاب العروسين، جهزت موكباً من سياراتها واصطحبت الفرقة الموسيقية العسكرية، ورافقت العريس حتى منزل شريكته، ومن ثم عادت بهما إلى منزل العريس.

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وقال مصدر في شرطة الديوانية، طلب عدم الإشارة إلى اسمه، إن ”قوات شرطة النجدة وجدت لمساعدة المواِطنين، وفي مثل هذه الظروف، قد تضطر قوات الأمن إلى القيام بمهام خارج واجباتها، كما حصل اليوم مع حفل الزفاف“.

وأوضح أن ”حظر التجوال المفروض في المحافظة يمنع أي تجمعات تحت أي عنوان، لذلك ارتأت قوات الشرطة تقديم المساعدة“. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر سيارات قوات النجدة وهي تشارك في زفاف العريسين.

الزواج في زمن الكورونا



شكراً لابطال شرطة الديوانية على هذه الوقفة الجميلة pic.twitter.com/27lmeNmOnx — حيدر صالح (@sayd_hydar) April 2, 2020

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل حالتي وفاة و44 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 54 والإصابات إلى 772. ولمنع تفشي الفيروس، اتخذ العراق تدابير عديدة، منها: حظر التجول، تعطيل الدراسة، إغلاق الأماكن العامة، كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد، ووقف الرحلات الجوية.