ولي عهد أبوظبي بن زايد يتراجع عن دعم السيسي لهذه الأسباب

الدبور – تراجع ولي عهد أبوظبي بن زايد شيطان العرب عن دعم السيسي ورفض إرسال شوال رز جديد حسب ما تم الإتفاق عليه قبل أزمة إنتشار فيروس كورونا.

وكشف ضابط مخابرات إماراتي وناشط على موقع تويتر بتسريب أخبار خاصة من قصور الحكم في أبوظبي وتصدق تسريباته بالعادة، أن ولي عهد أبوظبي تراجع عن وعده بإيداع ٣ مليارات دولار في مصر بحجة دعم الإقتصاد المصري كما كان مقررا من قبل.

وارجع هذا التراجع من قبل شيطان العرب عن دعم حليفه السيسي، بسبب تراجع أسعار النفط بشكل كبير جدا، بالإضافة للإنهيار الإقتصادي الذي تعاني منه الإمارات بالأساس بسبب الوضع العالمي ودخول الإمارات بعدة حروب ودعم عدة جبهات من ضمن سياستها دعم الثورات المضادة في الدول العربية.

وقال الناشط الذي يقدم نفسه على إنه ضابط في جهاز المخابرات الإماراتي، ويغرد تحت اسم بدون ظل بتغريدة لسعها الدبور ما نصه: “الشيخ محمد بن زايد يعتذر للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ، عن ارسال دعم مالي يقدر بثلاث مليارات دولار ، تحت بند وديعة دعم للاقتصاد المصري ، حيث اعتذار الشيخ محمد بسبب انخفاض اسعار النفط ، و الدعم المستمر للمشير خليفه حفتر في الوقت الحالي، والظروف الاقتصادية التي تمر فيها البلاد.”

الشيخ محمد بن زايد يعتذر للرئيس المصري

عبدالفتاح السيسي ، عن ارسال دعم مالي يقدر

بثلاث مليارات دولار ، تحت بند وديعة دعم

للاقتصاد المصري ، حيث اعتذار الشيخ محمد

بسبب انخفاض اسعار النفط ، و الدعم المستمر

للمشير خليفه حفتر في الوقت الحالي، والظروف الاقتصادية التي تمر فيها البلاد. — بدون ظل (@without__shadow) April 2, 2020

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ومن جهة اخرى اتهمت صحيفة “The Lede” الهندية، الحكومة الإماراتية بإخفاء الأعداد الحقيقية للمصابين بكورونا، مشيرة إلى أن ولاية كيرالا الهندية سجلت 63 إصابة بفيروس “كورونا” المستجد “كوفيد-19” خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، بينهم 44 حالة لعائدين من مدينة دبي في الإمارات.

وأكدت الصحيفة أن غالبية الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد في الولاية الهندية الجنوبية قادمة من الخليج العربي، خاصة دولة الإمارات، مشيرة في الوقت ذاته إلى إنه تم تسجيل 14 إصابة بفيروس “كورونا” في كيرالا، يوم الثلاثاء، وكان بينهم 8 حالات قادمين من دبي.

والإثنين، قال رئيس وزراء ولاية كيرالا “بيناراي فيجايان”، إنه تم تسجيل 30 إصابة بالفيروس بالولاية بينهم 27 حالة عائدة من دبي.

والأحد تم تسجيل 19 إصابة بـ”كورونا” بالولاية الهندية ذاتها، بينهم 9 حالات قادمة من دبي، مشيرا إلى أن الإصابات تتركز وسط العائدين من منطقة نايف.

وتابعت الصحيفة، أنه حتى مساء الثلاثاء فإن هناك 105 حالة إصابة بفيروس “كورونا” في ولاية كيرالا، مشيرة إلى أنه معظم الإصابات لأشخاص عائدين من منطقة نايف في دبي، حيث يديرون شركات منسوجات صغيرة ويعيشون في مساكن ضيقة.