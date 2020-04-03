صفاء الهاشم تطالب مجددا بترحيل العمالة الوافدة لانهم سبب إنتشار كورونا
عش الدبابير

صفاء الهاشم: العمالة الوافدة هم أحد الأسباب الرئيسية لانتشار كورونا وتطالب بترحيلهم من الكويت

By وطن الدبور
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الدبور- إشتدت ازمة الوافدين مع أزمة فيروس ،  فقد أثارت النائبة الكويتية الجدل مجددا حول وضع الوافدين في ، بعدما طالبت بترحيلهم من البلاد، معللة طلبها بزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتأتي تصريحات الهاشم بعد موجة جدل عارمة أثارتها مواطنتها الممثلة ، التي هاجمت فيها تجار الإقامات الذين يجلبون العمالة السائبة من الوافدين واعتبرت أنهم يشكلون عبئا على النظام الصحي في الكويت.

وقالت النائبة الكويتية، وفق حساب ”خدمة برلماني“ الإخبارية الكويتية على تويتر، اليوم الجمعة: ”بعد أن وصلت الإصابات في كورونا لهذا العدد الكبير والتقصي الوبائي بازدياد، فإن على الحكومة الدفع بقرار عاجل ومن دون تردد بترحيل كل الوافدين الذين لا يعملون ويعتبرون عمالة هامشية“.

وتابعت الهاشم: ”وجود أغلب الوافدين الآن بهذه الظروف أصبح خطرا على الكويت وضررهم أصبح أكبر من نفعهم لأنهم أحد الأسباب الرئيسية لانتشار الوباء، لذا فإن إعادتهم إلى بلدانهم تحد من خطر الفيروس وتحل بشكل كبير مشكلة التركيبة السكانية“.

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وكانت الفنانة الكويتية حياة الفهد شنت هجوما على ما أطلقت عليهم تدار الإقامات، وجلبهم العمالة الوافدة الزائدة بدون الحاجة لهم ووضعهم في ظروف صعبة مما يساعد على إنتشار الوباء في الكويت.

وأثارت تصريحات الفنانة عاصفة من الانتقادات والردود الغاضبة بعدما أساء البعض فهمها، واستغل البعض التصريحات وحورها لصالحه، مما دفعها للتوضيح في تصريحات لاحقة، مبررة كلامها بالضغط الحاصل على مستشفيات الكويت، والعدد الكبير من العمالة الوافدة السائبة مقارنة بمواطني البلد الخليجي.

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