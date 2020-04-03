قطر الصغيرة أصابت آل الشيخ بالهذيان ويطالب بمحاربتها بدل محاربة كورونا!

الدبور- دولة قطر الصغيرة جدا جدا جدا، أصابت أل الشيخ بالهذيان و الاحلام المزعجة كل ليلة، ومع إنها كما قال لا تكاد ترى بالعين المجردة إلا إنها تسبب وجعا مزمنا للسعودية العظمى.

هذا ما جاء في تغريدة محمد آل الشيخ، الذي إعتبر قطر أخطر من فيروس كورونا، ويجب ترك الفيروس ومحاربته، ووضع الميزانية التي وضعت لمحاربته في مخاربة دولة قطر، لان هذا يعتبر واجب وطني، بل فرض عين على كل سعودي وإلا يحاسب يوم القيامة.

وفي التغريدة التي لسعها الدبور قال محمد آل الشيخ ما نصه: “تكثيف الهجوم على دويلة قطر واجب وطني، فهذه الدويلة رغم صغرها وحقارتها إلا انها مثل الفيروسات شديدة الخطورة رغم انك لا تراها الا بالمجهر الالكتروني..”

تكثيف الهجوم على دويلة قطر واجب وطني، فهذه الدويلة رغم صغرها وحقارتها إلا انها مثل الفيروسات شديدة الخطورة رغم انك لا تراها الا بالمجهر الالكتروني.. — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) April 3, 2020

التغريدة حصلت على الكثير من التعليقات الساخرة و المضحكة و المسلية في زمن الحجر المنزلي، حيث قال ناشط له: “مسوية لكم رعب هالدويله” بينما قال آخر ما نصه: “

- Advertisement -

وواضح انك لجنه وشغال بمرتب وشغلتك و اللي مشغلك مكلفك بمهمه واحده وهي دوله قطر.المهم فعلا اتمني انهم يكونوا بيدفعوا لكم كويس.ونصيحه ليك وامثالك اطلب منهم مرتب كبير لانه كلامكم فعلا مثير للسخريه وكل كلامكم بلا قيمه وبالعكس مضحك. لان تفوق دوله قطر الواضح يسبب الحرج للي مشغلينكم.”

وواضح انك لجنه وشغال بمرتب وشغلتك و اللي مشغلك مكلفك بمهمه واحده وهي دوله قطر.المهم فعلا اتمني انهم يكونوا بيدفعوا لكم كويس.ونصيحه ليك وامثالك اطلب منهم مرتب كبير لانه كلامكم فعلا مثير للسخريه وكل كلامكم بلا قيمه وبالعكس مضحك.

لان تفوق دوله قطر الواضح يسبب الحرج للي مشغلينكم. — mahmoud (@mahmoudaustria) April 3, 2020

وقال آخر ما نصه: “نعم #قطر شديدة الخطورة على #السعودية التي اثبتت انها كبيرة في الحجم فقط ودولة قطر كبيرة في المقام”، بينما قال ناشط بتعليق صاروخي ما نصه: “اعرف دولة عظمى ترى بالعين المحردة ولكن 2000 حوثي لاعنين خامسها خمس سنين بدون رحمة”

اعرف دولة عظمى ترى بالعين المحردة ولكن 2000 حوثي لاعنين خامسها خمس سنين بدون رحمة 😂 — 7md (@al_qase) April 3, 2020