أم مصرية فقدت إنسانيتها قبل أمومتها وتعذب رضيعتها بشكل وحشي (صور)

الدبور – أشعلت قصة الطفلة ”ساجدة“ غضب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد تداول صور صادمة تظهر تعنيفها بالضرب والحرق واتهام والدتها بذلك لأنها تكره ”خلفة البنات“.

البداية كانت مع انتشار عدد من الصور لطفلة ذات (6 أشهر) على ”فيس بوك“ و“تويتر“ تظهر إصاباتها بكسور وآثار تعذيب وحروق متفرقة.

واتهم نشطاء على ”فيس بوك“ و“تويتر“ والدة الطفلة بأنها من قامت بتعذيبها، وقادوا إلى مكانها مؤكين أنها مقيمة بمنطقة ”شارع المطار“ التابعة لمحافظة الجيزة. ودشن رواد التواصل الاجتماعي هاشتاغ بعنوان ”#انقذوا_ساجدة“، مطالبين رجال الشرطة بسرعة التحري عن المتهمة وإلقاء القبض عليها ومعاقبتها بما ينص عليه القانون.

وقال أحد المعلقين على حسابه في ”تويتر“: ”الملاك دي أمها هي اللي عملت فيها كدة ورغم أنه مش مفروض يبقي فيه أي سبب أو مبرر لجريمتها دي لكن الدافع كان (أنها مبتحبش خلفة البنات)“.

#انقذوا_ساجده الملاك دي امها هي الي عملت فيها كدة و رغم انه مش مفروض يبقي فيه اي سبب او مبرر لجريمتها دي لكن الدافع كان (انها مبتحبش خلفة البنات) ولما جيرانها بلغوا البوليس امين الشرطة اخد رشوة و قال (اهلها و حريين فيها)

ارجوكم فعلوا الهشتاج #انقذوا_ساجده pic.twitter.com/db6CkRkiad — الله يخليلنا الينسون (@faksht) April 3, 2020

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وأضاف آخر: ”الملاك ساجدة. طفلة من (إمبابة). بتتعرض لكل أنواع التعذيب من أمها. من (الحرق للضرب). كل ده ليه ؟ عشان امها بتكره خلفة البنات. الناس بلغوا الشرطة. فجه آمين ورجع بعد ما خد فلوس من أهلها. وقال *أهلها وهما حريين فيها*. في تفاصيل كثير وده هاشتاج عشان ننقذ ساجدة :“.

– الملاك ساجدة. طفلة من (إمبابة). بتتعرض لكل أنواع التعذيب من أمها. من (الحرق للضرب). كل ده ليه ؟ عشان امها بتكره خلفة البنات. الناس بلغوا الشرطة. فجه آمين ورجع بعد ما خد فلوس من أهلها. وقال *أهلها وهما حريين فيها*. في تفاصيل كثير وده هاشتاج عشان ننقذ ساجدة :



– #انقذوا_ساجده . pic.twitter.com/2kPmHehIIY — Ahmed Arfat (@freedomandlllo) April 3, 2020

ونشر آخر صورة للطفلة وعلق قائلا: ”نبص كلنا لعيون البنت وهي بتبكي. البنت متستحقش ده ابداً الحياة غير عادلة. مفيش فيروس أخطر من فيروس الإنسان لما يتحول لوحش. هحاول بكل جهدي أكلم محاميين يكونوا جمب البنت وهعمل اللي هقدر عليه. واكتبوا كل اللي تحبوه بالهاشتاغ“ .

– صورة اللا ام. واللا إنسانة. ولما الجيران قالوا لها مش بتحسي بشعور مؤلم لما تعملي ده في بنتك. بتقول (لأ مش بحس بنفسي) .. اللي زي دي شخص حقيقي سيئ. ويسيئ لكل المعاني الإنسانية والرحمة اللي في الدنيا. حقيقي مش عارف ليه في ناس معانا كده !



– #انقذوا_ساجده. pic.twitter.com/UqL1m2lhG8 — Ahmed Arfat (@freedomandlllo) April 3, 2020

وفور علم رجال الشرطة بالأمر تتبعوا المنشورات وتوصلوا إلى هوية الأم، وتبين أنها تقيم بشارع المطار في منطقة إمبابة بالجيزة، وجرى القبض عليها، واقتيادها إلى القسم، وبسؤالها عن الحروق والكسور في جسد رضيعتها التي لم تكمل عامها الأول أنكرت وقالت ”وقعت قبل كده واتكسرت.. والحروق علشان وقعت عليها ميه سخنة“ ولكن مازالت التحقيقات جارية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق اللازم في الأمر. من جهته كشف مصدر أمني، أن الطفلة تم تسليمها لجدتها من الأم. وأصدرت النيابة العامة بوقت متاخر من ليل السبت، بيانا كشفت فيه تفاصيل التحقيقات مع الجانية ومع أطراف أخرى كانت تعرف بقصة الطفلة المجني عليها.

وقالت النيابة، إن جارة للمتهمة، أكدت أنها كانت على اطلاع باعتداء الأم على طفلتها، حيث أقدمت على تعذيبها وحرقها، ما استدعاها للتدخل وأخذ الطفلة بعد ما رأته من معاملة قاسية من الأم بحق طفلتها، لكنها أعادتها لوالديها بعد تعهد الأم بعدم الاعتداء على طفلتها مرة أخرى.

ولكن بعد شهرين من الحادثة، أعادت الأم الكرة وصبت ماء مغليا على وجه طفلتها وقامت بتعذيبها، كما أن جارتها المذكورة شاهدتها وهي تحاول خنق طفلتها بوسادة، ما دعا الجارة إلى نشر صور للطفلة على مواقع التواصل لإنقاذها.

وأضافت النيابة في بيانها، أن الأم أقرت بتعديها على طفلتها، قائلة إنها كانت تعاني من تعذيب والدها لها قبل الزواج، كما اتهمت زوجها بالإدمان على المخدرات، وهو ما نفاه الزوج، الذي أكد أن زوجته تعاني من وضع نفسي سيئ، ولا يستطيع حماية طفلته إضافة إلى ابنه البالغ من العمر العام والنصف، من عنف زوجته.

وأكدت النيابة أنه بسؤال أخصائية اجتماعية، أوصت بإيداع الطفلين في دار للرعاية، فيما تقرر حجز الأب وإخضاعه لفحص إدمان المخدرات، وعرض الأم على الاخصائي النفسي لرؤية إن كانت مسؤولة عن تصرفاتها، واستكمال التحقيقات في الحادثة.