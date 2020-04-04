إعلامية كويتية تثير موجة من الغضب بإهانة الوافدين.. “رائحتهم معفنة” (فيديو)

الدبور – إعلامية كويتية من جديد تثير غضب النشطاء في الكويت بعد إهانتها للعمالة الوافدة عندما قامت بزيارتهم في أحد المدارس المخصصة لترحيلهم، ونشرت الفيديو بكل فخر وهي تتحدث عنهم وكأنهم حشرات.

و أثار مقطع الفيديو المتداول للإعلامية الكويتية نادية المراغي عاصفة من الجدل والانتقادات، بسبب ما اعتبر إهانة ”وعنصرية“ تجاه الوافدين في دولة الكويت، بعد التلفظ بعبارات مسيئة بحقهم.

وأظهر مقطع الفيديو الإعلامية برفقة صديقة لها خلال جولة قامتا بها في إحدى المدارس التي خصصت لترحيل بعض الوافدين في ظل أزمة كورونا.

وتحدثت ”المراغي“ خلال المقطع حول سبب ارتداء الكمامات الواقية خلال الجولة، قائلة: “نأخذ جولة عليهم، يقولون لنا لازم نلبس كمامات، عشان الغرف شو فيها؟“، لترد صديقتها:“معفنة، معفنة من رائحتهم“ قبل أن تستكملا الجولة لتفقد عدد من المتواجدين“.

وسرعان ما قوبل مقطع الفيديو بسيل من الانتقادات الغاضبة تجاه الإعلامية، والتي أذكاها الجدل المستمر منذ يومين بسبب تصريحات من قبل مواطنتها الفنانة الكويتية حياة الفهد، ومن بعدها تصريحات النائب صفاء الهاشم التي طالبت بترحيل الوافدين من الكويت لأنهم سبب إنتشار الوباء، فيروس كورونا.

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الاعلامية نادية المراغي تثير غضب المغردين الكويتيين بعد زيارتها لإحدى المدارس التي خصصت لترحيل بعض الوافدين : لازم نلبس كمامة عشان ريحة غرفهم معفنة



by: @q1q555

pic.twitter.com/Ixuq9bTgj5 — هيئة المشاهير (@almobark_) April 3, 2020

وتوالت التعليقات الغاضبة على الفيديو الذي إعتبره النشطاء عنصري بإمتياز، وعلقت مغردة باسم ”نور العتيبي“: ”#نادية_المراغي انتهاك للإنسانية والأخلاق .. ما أعرف إيش الحكمة من تصوير أشخاص مغلوب على أمرهم والاستهزاء بهم ؟!“.

وعلق حساب آخر:“واضح إنه كورونا جاء للدنيا عشان يكشف لنا الوجه القبيح للعنصريين والمتنمرين… يوميًا يظهر نموذج عنصري يفضح نفسه، سبحان الله، والله كورونا ما هو فقط وباء وابتلاء.. هو جند من جنود الله فاضح كاشف لما في القلوب..“.

واضح ان كورونا جت الدنيا عشان تكشف لنا الوجه القبيح للعنصريين والمتنمرين… يوميا يظهر نموذج عنصري يفضح نفسه

سبحان الله والله كورونا ماهو فقط وباء وابتلاء.. هو جند من جنود الله فاضح كاشف لما في القلوب

عفن الأجساد ارحم بكثير من عفن النفوس…. هم عند الله أعظم منها#نادية_المراغي — the dream (@salma_soly2020) April 3, 2020

وكانت قد أثارت النائبة الكويتية صفاء الهاشم الجدل مجددا حول وضع الوافدين في الكويت، بعدما طالبت بترحيلهم من البلاد، معللة طلبها بزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتأتي تصريحات الهاشم بعد موجة جدل عارمة أثارتها مواطنتها الممثلة حياة الفهد، التي هاجمت فيها تجار الإقامات الذين يجلبون العمالة السائبة من الوافدين واعتبرت أنهم يشكلون عبئا على النظام الصحي في الكويت.