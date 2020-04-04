سفير أمريكا السابق: خطة سلطنة عُمان لمواجهة كورونا مُثيرة للإعجاب

الدبور – أعرب سفير أمريكي سابق عن إعجابه و إنبهاره بالخطة التي أعدتها سلطنة عمان ووصفها بالفعالة، و الإجراءات المثيرة للإعجاب كما قال لمواجهة إنتشار فيروس كورونا “كوفيد 19”.

جاء ذلك في مقال كتبه السفير مارك جيه سييعرز الذي شغل منصب سفير الولايات المتحدة في السلطنة في الفترة من يناير 2016 حتى ديسمبر 2019 في شبكة المجلس الاطلسي الامريكية

وقال السفير مارك جيه. سييفرز – في المقال الذي كتبه في الشبكة الامريكية، ان السلطان هيثم بن طارق قد ترأس في 26 من مارس الماضي اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا ثم أعلن عن تبرعه بنحو 26 مليون دولارا للصندوق المخصص لمكافحة هذه الجائحة.

وأشارت الشبكة الى أن البنوك العمانية قد أنشأت آليات للتبرعات الخاصة لجهود وزارة الصحة العمانية وقدمت عدة بنوك تبرعات خاصة بها. كما أعلن البنك المركزي العماني عن أموال لدعم القطاع المصرفي.. موضحة ان حكومة السلطنة قد أعلنت مجموعة من الإجراءات لتخفيف العبء على الشركات بما في ذلك تأجيل الضرائب وإيجارات المصانع في المناطق الصناعية.

وبينت الشبكة الامريكية ان اللجنة العليا وشرطة عمان السلطانية قد أعلنتا في الأول من أبريل الجاري عن إنشاء نقاط السيطرة والتحكم على الطرق التي تربط محافظات السلطنة لتنفيذ تعليمات الحد من السفر البري بين المناطق.

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وأكدت الشبكة ان السلطنة تدير عملية السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد بشكل فعال حتى الآن.. منوهة الى ان السلطنة من أقل الدول بمنطقة الخليج في عدد الوفيات والمصابين بهذا الفيروس.

ورأت شبكة المجلس الاطلسي الامريكية ان الضوابط المفروضة بين المناطق والتواصل المستمر مع المواطنين للبقاء في المنزل والحفاظ على التباعد الاجتماعي قد تؤدي إلى نتائج إيجابية خاصة وأن أكثر من نصف عدد الحالات الإجمالية تقع في العاصمة مسقط.