شاهد بالفيديو: الأردني الأكثر حظا في العالم، حاول خرق الحظر فواجه كتيبة من الشرطة و الجيش

الدبور – الأردني الأسوأ حظا في العالم، هكذا تم وصف أردني حاول كسر حظر التجول، وبحث عن طريق خالي بعيدا عن أعين الشرطة و الحواجز التي وضعها الامن الأردني تنفيذا لقرار حظر التجول المشدد الذي فرضته السلطات لإحتواء إنتشار فيروس كورونا، إلا ان حظه السيء أوقعه مع كتيبة أمن وليس رجل أمن.

فقد تداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأردني كسر حظر التجوال المفروض في عموم الأردن ليتفاجأ بكتيبة من عربات الجيش والشرطة والإسعاف على الطريق الدائري.

ويظهر الفيديو المتداول، سيارة لأردني على الطريق الدائري يتفاجأ سائقها بعدد من مركبات الشرطة الأردنية والجيش وسيارة إسعاف.

وعقب متداولو المقطع بطريقة هزلية على السائق، وقالوا إنه حظه “السيئ” دفعه لمواجهة كتيبة كاملة، إضافة إلى سيارة إسعاف أيضًا.

وكانت الحكومة قد فرضت حظر تجوال منذ نحو أسبوعين تقريبا في إطار إجراءاتها الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، كما أعلنت عن غرامات مالية لا تقل عن 100 دينار (140 دولارا) ولا تزيد على 500 دينار (704 دولارات) لأول مخالفة، ونفس القيمة إضافة إلى الحبس مدة لا تزيد عن العام بالنسبة للمكررين. كما تتضمن العقوبات أيضا حجز المركبات المستخدمة أثناء الحظر مدة 30 يوما.

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اردني حظه سيء طالع وقت الحظر لقى بوجهه موب دوريه كتيبه كامله pic.twitter.com/a7MFP2Saoe — areejnice50 (@areejnice5) April 2, 2020