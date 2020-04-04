هكذا شل الدكتور محمد العوضي ألسنة الأصوات النشاز العنصرية في الكويت واعتذر!

الدبور – نشر الشيخ الدكتور الداعية الكويتي محمد العوضي، فيديو على منصات وسائل التواصل الإجتماعي، يعتذر فيه للوافدين في الكويت، بعد خروج كم هائل من الأصوات التي أطلق عليها النشاز و العنصرية في الكويت في الأيام القليلة الماضية.

وكانت الفنانة الكويتية حياة الفهد أول من خرجت على الهواء تتحدث عن الوافدين في بلادها وطالبت بترحيلهم، وهاجمت ما أسمتهم تجار الإقامات، وانفعلت وقالت حطوهم في البر أي في الصحراء، إذا كانت دولهم لا تقبلهم فلماذا نقبلهم عندنا، ودولتنا لا تتحمل.

ولاقت تصريحات حياة الفهد الكثير من الإنتقاد و الهجوم خصوصا من مصر، حيث إعتبر الإعلام المصري أن الكلام كان موجها ضد العمالة المصرية بالذات، إلا إنها خرجت في أكثر من مكان تشرح ما قالته وتنفي إنها ذكرت أي جنسية بإسمها، ورفضت ان تصنف تصريحاتها بالعنصرية.

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وخرج الداعية الكويتي المعروف الدكتور محمد العوضي بفيديو إنتشر على مواقع التواصل يقدم فيه إعتذار لكل وافد عما صدر ممن أطلق عليهم الأصوات النشاز في الكويت، ورفض كل التصريحات العنصرية التي خرجت من عدة شخصيات في الكويت في الأيام الماضية.

وقال أنا لا اختار جنسيتي ولا قوميتي، ولكن أختار الأخلاق و المسؤولية و القيم، فمن تفاخر بما لم يختار، فهذا إنسان يستسقي قيمه من الجاهلية.

فيديو / الشيخ د.محمد العوضي: الاعتذار لمن أسيئ إليه من الوافدين وغيرهم من أصوات النشاز العنصرية. pic.twitter.com/miZIgjn3Jx — المجلس (@Almajlliss) April 4, 2020

وقوبل فيديو العوضي ببعض الإنتقادات من قبل النشطاء في الكويت، فمنهم من عرض بعض الفيديوهات التي نشرها البعض في مصر وهاجم فيها دولة الكويت كلها وليس من تكلم فقط، ولم يستثني أحد، وعلق أحدهم بنشر فيديو للفنان المصري محمد التاجي يهاجم فيه دولة الكويت ويسخر منها، وعلق وقال “أهداء لك يادكتور محمد العوضي تفضل”

أهداء لك يادكتور محمد العوضي تفضل pic.twitter.com/eZ3AJMdhZd — أيمن العسك بو صالح (@aimaan46) April 4, 2020

وقال ناشط أخر ما نصه كما لسع الدبور: “اي عنصريه دكتور اذا تم صرف رواتبهم ودولهم رفضت اسقبالهم وكوادرنا الطبيه لا تتحمل هذا العدد المهول وللاسف عدد اغلبه غير مثقفين ولا يعلمون معنى وباء ويقول عادي اهم حاجه اشتغل يوميتي زين عاجبك الوضع اليوم ولا مواطن مصاب لانه الشعب وعا الوافدين مصابين لانهم من غير وعي وانا لا اشمت”

اي عنصريه دكتور اذا تم صرف رواتبهم ودولهم رفضت اسقبالهم وكوادرنا الطبيه لا تتحمل هذا العدد المهول وللاسف عدد اغلبه غير مثقفين ولا يعلمون معنى وباء ويقول عادي اهم حاجه اشتغل يوميتي زين عاجبك الوضع اليوم ولا مواطن مصاب لانه الشعب وعا الوافدين مصابين لانهم من غير وعي وانا لا اشمت — 💙🇰🇼a7mad_al3otaibi🇰🇼❤️ (@a7mad_al3otaibi) April 4, 2020

وعلق المحامي طامي المطيري على فيديو العوضي قائلا ما نصه: “كان المقصد بشكل عام تجار الاقامه والعاملين الذين اتوا عن طريقهم لانه لايمكن استثناء العامل واعتباره ضحيه فهو بحكم الراشي الذي دفع ليتحايل على القانون ويأتي بغير وجه حق للدوله ليزيد عبأ الدوله وطاقتها الاستيعابيه .. اما البقيه النظاميه فهم اخوتنا والدوله بحاجتهم كلٌ ضمن اختصاصه”

و أضاف في تعليقه: “بالتالي لايمكن ان يكون الصمت بشكل عام هو الحل لتفادي العنصريه نعم هناك اصوات عنصريه لكن هذه اثار تجار الاقامه والعماله السائبه والفائضه مع الاسف هذه الفئه جعلت اصوات العنصريه تزيد رغم ان القضيه نفسها قضيه تحتاج لوقف جاده خصوصا في هذه التوقيت”

يوم المواطن يطالب بتعديل التركيبه السكانيه وترحيل عماله هامشيه يكون نشاز وعنصريه ؟

عندما المواطن يدافع عن مصلحه الوطن يكون عنصري مابكم كيف تحكمون …..

والي طايحين شتم بالكويت وانتقاد وتدخل بشوؤن الكويت

ليش مانسمع كلام عنهم

اذا هل شي تعتبرونه عنصريه انا للامانه عنصري للنخاع — bader.MOHAMD (@MEKER2018) April 4, 2020

وعلق الصحفي نظام المهداوي المقيم في واشنطن على فيديو العوضي وقال ما نصه: “لو كان في #الكويت هذا الصوت فحسب ويقابله آلاف الأصوات المتعفنة والكئيبة، فيكفي الكويت فخراً بـ #محمد_العوضي “

لو كان في #الكويت هذا الصوت فحسب ويقابله آلاف الأصوات المتعفنة والكئيبة، فيكفي الكويت فخراً بـ #محمد_العوضي@mh_awadi pic.twitter.com/apRjlAB2Ie — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) April 5, 2020