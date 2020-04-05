السعودية أفنان الباتل الجشعة تثير ضجة بسبب نشرها “فيديو التخزين”

الدبور – أثار مقطع فيديو متداول لنجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية أفنان الباتل، موجة من الجدل والانتقادات، حيث كانت تقوم بالتسوق في إحدى المولات وظهرت تشتري كميات كبيرة من علب حليب الأطفال، فاتهمها البعض بالجشع.

ووثق الفيديو إقدام أفنان الباتل وهي تحرص على تخزين السلع المخصصة للأطفال لتأمين طفلها الصغير ”تركي“ الذي رُزقته في أكتوبر من العام الماضي، وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا الذي يجتاح دول العالم وتسبب في تخوف البعض من نقص السلع خاصة لما له من تأثير على الاقتصاد.

وتحدثت أفنان الباتل في مقطع الفيديو قائلة: ”الوضع يحتاج عربية يلا بكفي عشان أخزن“، حيث كانت تتجول في المول ومعها عربة وضع السلع وبدأت

ودشن مغردون سعوديون وسم #أفنان_الباتل_الجشعة للتعبير عن رأيهم فيما تفعله خاصة أنها تحدث تأثيرا على غيرها وتتسبب في نقص السلع، فالبعض رأى أن سلوكها خاطئ واتهموها بإثارة الرعب لدى الأمهات وتخوفهم على عدم توفر السلع، بينما طالب آخرون بوقف حسابها الذي يحظى بملايين المتابعين كونها تتسبب في التأثير على الكثيرين ومن هنا يتأثر اقتصاد الدولة.

بالمقابل تطرق البعض الآخر إلى ضرورة محاسبتها على ما فعلته، بينما تقبل البعض ما فعلته معتبرين إياها أما، ومن حقها الخوف على طفلها في ظل صغر سنه ولأن هناك حظرا يتم تطبيقه في البلاد ورأوا في عدم تخزينها خطورة عليها وعلى طفلها في حال خرجت بشكل يومي لتدبير احتياجاتها.

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#أفنان_الباتل_الجشعة

تعريف المشفوح بإختصار 🙂

هذا أذا ماهو إعلان للصيدلية ببلاش🤪

مشاهير الفلس اللي شهروتهم هذا هم ع حقيقتهم☹️ pic.twitter.com/wD3D2eRXjX — GOGO88 (@GOGO8815637131) April 5, 2020

وقال عبدالله: ”#أفنان_الباتل_الجشعة أفنان من #مشاهير_الفلس وعندها متابعين واجد تخيل كم وحده بتقلدها هذولا ينشرون الرعب والكذب يجب أن يتم محاسبتهم وعقابهم ما فيه أدني حس بالمسؤولية الله ياخذك روحي اشتري الى تبين بس بدون تصوير ونشر ما تدرين ان منشورك هذا ممكن يؤدي لمشكلة كبيرة“.

#أفنان_الباتل_الجشعة

افنان من #مشاهير_الفلس وعندها متابعين واجد

تخيل كم وحده بتقلدها

هذولا ينشرون الرعب والكذب يجب ان يتم محاسبتهم وعقابهم

مافيه ادني حس بالمسوليه

الله ياخذك روحي اشتري الى تبين بس بدون تصوير ونشر

ماتدرين ان منشورك هذا ممكن يودي لمشكله كبيره — عبدالله (@albhar1998) April 5, 2020

وقالت مغردة: ”كم أمْ إمعة مشاهير شافتها وقامت تركض وتزاحم وتشتري وتخزن من بداية الأزمة والدولة تقول لا للتخزين وذي متابعينها ملايين لو نقول الي تأثروا ميه الف بس هذي مصيبه وجه مفكر #أفنان_الباتل_الجشعة“.

وأضافت مغردة أخرى قائلة: ”طيب ليه م تاخذوها من جانب ثاني انو الحرمه تبي تأمن لولدها حليب ع اساس م تضطر وتروح كل مره لان الطلعه كل مره خطوره وممكن ينتقل لها المرض“.

وأردف أحد المغردين قائلا: ”#أفنان_الباتل_الجشعة متابعينها بالملايين واخافت الامهات وقامت بتخزين مواد من الصيدليه والدوله بكافه قطاعاتها وبمقدمتهم تطمن المواطنين بوفره المخزون والجشعه ترعب الناس لابدددد من عقابها وردعها“.

لاينبغي السكوت عنها لان بتصرفها تثير الهلع وتشجع على تخزين الغذاء مما يؤدي الى إستنزاف السوق من المنتجات..



#أفنان_الباتل_الجشعة — MOHAMMED ALDHRAF™ (@hamoodi109) April 5, 2020