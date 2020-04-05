السعودية العظمى بدون بيض
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السعودية العظمى بدون بيض، و الشعب خرق حظر التجول، و النشطاء ردوا الصفعة للزعتر الإماراتي! (فيديو)

By وطن الدبور
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الدبور – إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي وسم “هاشتاق” ، حيث تعاني السعودي العظمى من نقص حاد بالبيض، مما إضطر الناس لخرق حظر التجول الذي فرضته السلطات السعودية للحد من إنتشار فيروس كورونا، وطلبت من الناس عدم الخروج.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي لتزاحم الناس حول أحد المحال التجارية بحثا عن البيض، وحاول مصور الفيديو نصيحة المتجمهرين حول المحل، بأن حياتهم أهم من البيض، وأن لو شخص واحد حامل الفيروس فجميعكم سيصاب نظرا للتقارب الشديد بينهم، ولكن لم يلق أي منهم أي أهمية لما يقول، فأزمة البيض عمت البلاد.

وعلق الكثير من النشطاء على الوسم الذي إنتشر بشكل واسع في السعودية، الأمر الي جعل المواطنين و المقيمين يسارعون للخروج بحثا عن البيض وتخزينه، بعد نفاذه من الأسواق.

ولسع الدبور فيديو من صفحة حقوق الضعوف التي تعني بما يجري داخل السعودية، وعلقت الصفحة ما نصه: “لا يوجد أي مشكلة إذا لم تأكلوا البيض لسنة كاملة” !! مواطن يوثق تزاحم الناس على محل لبيع البيض غير آبهين للاجراءات الاحترازية للحد من انتقال عدوى فيروس #كورونا

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وانتشرت التغريدات الساخرة من نقص البيض في ، خصوصا أن اللجان الإلكترونية وبعض النشطاء في السعودية إعتادوا على السخرية من دول الخليج في أي أزمة، وكان أخرها أزمة نقص البصل في ، ومن قبلها الكم الهائل من التغريدات الساخرة بعد حصار قطر على حرمانها من حليب المراعي من السعودية.

ورد حساب كويتي حر على شماتة الزعتر السعودي، الكاتب خالد الزعتر، الذي إشترته دولة الإمارات لمهاجمة سلطنة عمان و الكويت، و الذي سخر من نقص البصل في الكويت، وقال الديمقراطية لا تزرع البصل، ليرد له الصفعة كويتي حر ويقول له والشماتة ما تجيب بيض.

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