المعارك مستمرة: فنان كويتي يدافع عن حياة الفهد ضد فنان مصري شتم دولة الكويت (فيديو)

الدبور – ردات الفعل و المعارك مازلت مشتعلة على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد تصريحات الفنانة الكويتية حياة الفهد، التي إعتبرها البعض عنصرية ضد الوافدين، بينما إعتبرها قسم آخر طبيعية ومحقة بما قالته، أما الطرف المصري المختلف دائما، إعتبرها إهانة لمصر بالذات مع إنها لم تذكر مصر ولا غيرها بتصريحاتها.

ومع الحظر المنزلي، وقلة الاعمال، دخل على الخط أهل الفن عبر وسائل التواصل الإجتماعي، فقام ممثل مصري بشتم دولة الكويت بمن فيها، وسخر من حجمها وتعداد سكانها وكأنه أمر معيب، تماما كما فعل الذباب السعودي مع دولة قطر، حتى اليوم ينتقدونها لأن حجمها صغير وتعداد سكانها قليل.

فقد شن الفنان الكويتي عبدالله بهمن، هجوما حادا على الفنان المصري محمد التاجي واتهمه بالإساءة للكويتيين بعد تصريحاته ضد مواطنته الفنانة حياة الفهد.

هجوم ”بهمن“ على الفنان المصري، بعدما خرج الأخير موجها انتقادات لاذعة للفنانة الكويتية حياة الفهد، والتي كانت قد طالبت بترحيل العمالة المصرية من الكويت بسبب فيروس كورونا المستجد، وهو ما أثار حالة من الجدل.

وقال التاجي موجها حديثه إلى ”الفهد“، “ ”عيب اتلموا المصريين أسيادك وخيرهم عليكم من ميتين سنة واللي يفتح بقه فيكم يا بتوع المتين ألف هيدوله بالجزمة اعرفوا حدودكم فين، المصريين كانوا يرسلون لكم مدرسين ومهندسين أيام ما كانت الكويت عبارة عن خيم“.

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وجاء رد بهمن على الفنان المصري قاسيا ولقنه درسا لن ينساه مما جعل التاجي يقدم إعتذارا بعدها لدولة الكويت، و سخر بهمن من مظهر التاجي عبر مقطع فيديو نشره بحسابه في سناب شات وتداولته الصفحات الفنية.

وقال بهمن: ”الجزمة دي نمسك أيدك ونكسرها ونوكلك الجزمة يا…“، مشيرا إلى أن حياة الفهد لم تهين المصريين كما فعل هذا الفنان.

يذكر أن الفنان المصري محمد التاجي، قدم اعتذارا عن الفيديو موضع الحديث وخرج في مقطع فيديو يقول إنه بناء على اتصال بينه وبين أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر طلب منه أن يحذف الفيديو الذي بثه بحق الفهد.

يسلم لسانك على الكلام اللي يوجع ..

الفنان المصري الاصيل محمد التاجي وكلام جرئ للرد على الكويتية صفاء الهاشم وحياة الفهد

تحيا مصر✌️✌️ pic.twitter.com/QehKwhsyxh — مصرية قوية✌️ 🇪🇬 (@mooony10001) April 5, 2020