شاهد بالفيديو موقف مؤثر ومبكي لأم عمانية تتطلب من السلطات منع إبنها من الخروج خوفا من كورونا

الدبور – لسع الدبور فيديو مؤثر ومبكي من سلطنة عمان، لأم عمانية إتصلت بمرز الإتصال وطلبت طلبا غريبا منهم، وهو منع ولدها من الخروج حتى لا يضاب بفيروس كورونا، وكانت ست كبيرة في السن.

جاء ذلك في فيديو أنتجته إذاعة هلا إف إم العمانية، في لقاء مع السيدة جميلة العبيدي مشرفة ضبط الجودة في مركز الإتصال في وزارة الصحة، الذي زاد الضغط عليه بعد إنتشار وباء فيروس كورونا في العالم ووصلوه إلى سلطنة عمان.

وتحدثت السيدة جميلة العبيدي وهي مشرفة الجودة في المركز، عن ما يقوم به المركز خاصة هذه الأيام الصعبة، وقالت أن المركز زاد من عدد الموظفين بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، وزادت كمية الإتصالات في المركز للإستفسار عن المرض وأعراضه والوقاية منه ومدى خطورته.

وأضافت لا نستطيع رفض أي سؤال ونساعد الجميع، وعن سؤالها لأصعب موقف تعرضوا له، ذكرت أن هناك موقف حصل يجعل كل شخص يفكر بنفسه ويجازف ويخرج أن يفكر بغيره، وقالت عن الموقف هو إتصال ست كبيرة بالسن بهم، وهي أم، وطلبت منهم طلبا غريبا بعض الشيء عن عملهم وهو منع ولدها من الخروج و الذهاب لمحافظة اخرى، حتى لا يصاب بفيروس كورونا، من حرصها عليه وخوفها عليه.

أم كبيرة في السن تطلب المساعدة من مركز الاتصال خوفًا على ابنها من فيروس #كورونا 🦠#هلا_اف_ام pic.twitter.com/6IRISzJe6b — واجهة عُمان الاخبارية🇴🇲 (@SBQ_2) April 5, 2020

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و أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الأحد، عن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأمر الذي يرفع عدد إجمالي الإصابات إلى 298 حالة، بينما سجلت السلطنة حالتي وفاة فقط.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“، إن ”61 حالة تماثلت للشفاء، في الوقت الذي أهابت فيه الوزارة بجميع المواطنين التقيد بإجراءات العزل الصحي، وتنظيف اليدين بالماء والصابون والتقيد التام بالتباعد الاجتماعي وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى“.

#وزارة_الصحة تُعلن عن تسجيل (٢١) إحدى وعشرين حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩). وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (٢٩٨) مائتين وثمان وتسعين حالة وعدد الوفيات حالتان (٢) pic.twitter.com/N5Ggz5mlmC — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) April 5, 2020