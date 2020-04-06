أردني “قبعت” معه وينشر فيديو لمن طلب منه صبغة شعر لزوجته: مشان الإسلام.. خلص عاد!

الدبور – صيدلي أردني قبعت معه كما يقولون في الأردن، وخرج عن طوعه، وطفح كيله، وخرج في مقطع فيديو “ساخر” يعبر فيه عن استياءه من خدمة التوصيل التي يقوم بها بناءً على قرارات السلطات الأردنية، القاضية بتوصيل الأدوية والمسلتزمات الطبية الضرورية للمواطنين.

ويظهر المقطع الذي انتشر على نطاق واسع الشاب الصيدلي وهو يقول: “يا إخوان مشان الله الدولة قالت وصلوا الأدوية الضرورية والحليب للمقطوعين”.

وتابع مستنكراً طلبات الزبائن الغير ضرورية: “مقطوعين فراشي سنان وشامبو، وشو كمان مقطوعين، أه صوابين وكريمات ولوشن”. وأضاف الصيدلي الأردني: “مشان الإسلام ترى أقسم بالله مطوّل بالي، مقطوعين لوشن”.

وتابع بعدها ساخراً، يخاطب شخصاً طلب صبغة شعر وجعله يوصلها له للبيت: “يلي طلبت صبغة شعر بنية لمرتك، انشالله بيكون يوصلك الفيديو، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، وحسبي الله ونعم الوكيل فيا اللي وصلتلك ياه”. وختم : “اقسم بالله انك بتخنق، بدك بني، زهقت أسود يا ابن اللذين”.

وأثار مقطع الفيديو سخرية عشرات من المعلّقين الذين رأوا في حديث الصيدلي مادة مثيرة للضحك، فيما علقت طالبة صيدلة قائلة بأنها تنوي بتغيير تخصصها منذ هذه اللحظة بعدما شاهدت ما يحدث مع الصيادلة، خوفاً من أن يحصل لها مثلهم.

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في الاردن اجبروا الصيادلة على توصيل الادوية الضرورية للناس وهذا الصيدلي طافرة معاه pic.twitter.com/UrDcYpjLdh — عماد ⓭ (@lord_emad55) April 6, 2020

ويأتي قرار السلطات الأردنية للصيدليات بتوصيل الأدوية للمواطنين ضمن إجراءات حظر التجوّل التي تفرضها السلطات الأردنية منذ أسبوعين في كافة أرجاء المملكة وضمن قرار الدفاع المعمول به حاليا من قبل الجهات الرسمية الأردنية.