الدبابة فيفي عبده تواجه كورونا برقصة ساخنة، و المحاولة فشلت شاهد!

الدبور – الدبابة فيفي عبده التي حصلت على لقب الام المثالية لما قدمته لأولادها من دروس في الرقص و الخلاعة و الردح في مواجه الحياة، خرجت من جديد لتحارب فيروس كورونا وإنتشاره في مسر.

وهاجمت الراقصة فيفي عبده، في فيديو أثار الجدل نشرته عبر “انستجرام”، حيث استعرضت ماذا فعل “الحجر الصحي” بتضاريسها و”كرشها”.

وعلقت فيفي عبده على الفيديو فكتبت: “قشطات عسلات فلات من مصر أم الدنيا اكس كيوز مي أدي اللي اخدتو من المكرونة و اللازانيا ربنا يستر”.

ولم تكتف فيفي عبده بالسخرية على نفسها بما آل إليه شكلها بسبب زيادة وزنها أثناء الحجر الصحي الذي فرضه فيروس كورونا على المشاهير، بل قامت بوصلة رقص باستخدام فلتر، لتظهر ممتلئة الجسد أكثر من الطبيعة.