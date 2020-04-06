شاذ سعودي أثار الغضب بتصرفه المقزز مع زوجته، و مطالب بالقبض عليه!
الدبور – أثار شاذ سعودي معروف بتصرفاته المريبة و المقززة على مواقع التواصل الإجتماعي، ومتفاخرا بما يقوم به خاصة مع زوجته، أثار موجة من الغضب و الجدل، وصلت لمطالبة النشطاء السلطات السعودية إلقاء القبض عليه فورا ومعاقبته.
ووثّق الناشط السعودي الشاذ بتصرفاته هاني الحلواني الفيديو وهو يملأ كوبًا من مياه المرحاض لإعداد شاي، وقام بإضافة مكونات الشاي، ثم قدمه لزوجته العنود التي شربته دون أن تدري بالمقلب، ما أثار غضب رواد التواصل الاجتماعي.
ودشّن متابعو التواصل الاجتماعي ”هاشتاغ“ على موقع ”تويتر“، للمطالبة بالقبض على ناشط السوشيال ميديا هاني الحلواني، وحبسه بسبب عدم احترامه الذوق العام وتخطيه حدود الأدب فيما يوثقه على منصات التواصل الاجتماعي ويشاهده الآلاف، خاصة في وقت إنتشار فيروس كورونا القاتل.
ونشر حساب سعودي تغريدة قال فيها إنه بالفعل تم القبض عليه بعد إنتشار الفيديو على منصات وسائل التواصل الإجتماعي، وأفاد حساب أخر أن الحلواني حذف الفيديو من حسابه، بعد موجة الغضب التي قامت ضده، وقال له البعض ان هناك أطفال يتابعونك، ماذا تريد أن تعلمهم؟
#القبض_على_هاني_حلواني— alharbi (@l5ll9) April 6, 2020
كمية قرف وقذارة وانحطاط وسفالة
الحمد لله تم القبض عليه فهؤلاء الشواذ
لا يتشرف مجتمعنا بهم ..
وكل الحق على اللي يتابعهم .. الله يكرم بلادنا عن مثله وشاكلته pic.twitter.com/jrjaTepz8S
واعتاد الناشط هاني الحلواني، إثارة الجدل من حين لآخر، وكان أخره نشره مقطع فيديو يجمعه بزوجته عنود وهو يقود سيارته بجانبها، لتقوم عنود بتقبيل ذراعه باستمرار محاولة استمالته ليقتنع بتركها تقود السيارة.
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وما أثار الجدل في الفيديو طلب الحلواني من زوجته تقبيل يده ثم أصابعه ثم منطقة الإبط، وهو ما قامت بفعله ما أشعل غضب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووصفوا سلوكهم بغير المقبول.
ومن ضمن مرات إثارة الجدل، نشر الحلواني بعد ذلك مقطع فيديو له مع زوجته للرد على المنتقدين لها بسبب تقبيلها لمنطقة الإبط حيث سألها هل إنتي زعلانة لأنك قبلتي باطي؟.. فردت: ”لا وأقبل باطك وخشمك كمان“.
العنود زوجة هاني حلواني ترد على الناس اللي انتقدوها وهي تبوس اباط زوجها #ماذا_تعرف_عن_الحب #استغلال_الذوق_العام pic.twitter.com/mNjqouUPa4— بريد المحبة (@O3SpQEq1DEiKKUQ) December 29, 2019
ونشر العديد من النشطاء تغريدات هاجموا فيها الحلواني وزوجته المقززة أكثر منه، لأنها توافق وتشجع على مثل تلك التصرفات الشاذة، خاصة على المجتمع السعودي.
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#القبض_علي_هاني_حلواني— العنود الحربي (@AAlund2011) April 6, 2020
الله ياخذه القذر هو وزوجته هيا اللي كانت تشم اباطه القذره كل واحد اقذر من الثاني
#القبض_علي_هاني_حلواني تففففففوه عليك وعلى العنود ياخسيس ياقذر الاخوان بالنيابه العامه لازم موقف حازم مع هذي القاذورات وسحب السيفون عليها— عبدالرحيم القرشي (@aboqarahs) April 6, 2020
وين ابو العنود امها اخوانها— ميم (@m3__89) April 6, 2020
ارخصتو بنتكم كثير مع هالقذر
#القبض_علي_هاني_حلواني
#القبض_علي_هاني_حلواني— العنود آل صالح🕊 (@anayd12) April 6, 2020
قلة ادب ووقاحة وانحطاط حتى لو مانزلت المقطع كون انك فكرت بهالفكرة وسويتها لزوجتك هذا دليل القذارة اللي فيك خسارة بس جلستها طول هالسنين معاك 🤮