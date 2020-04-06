شاذ سعودي يثير الغضب بعد تصرف مقزز مع زوجته
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شاذ سعودي أثار الغضب بتصرفه المقزز مع زوجته، و مطالب بالقبض عليه!

By وطن الدبور
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الدبور – أثار معروف بتصرفاته المريبة و المقززة على مواقع التواصل الإجتماعي، ومتفاخرا بما يقوم به خاصة مع زوجته، أثار موجة من الغضب و الجدل، وصلت لمطالبة النشطاء السلطات إلقاء القبض عليه فورا ومعاقبته.

ووثّق الناشط السعودي الشاذ بتصرفاته هاني الحلواني الفيديو وهو يملأ كوبًا من مياه المرحاض لإعداد شاي، وقام بإضافة مكونات الشاي، ثم قدمه لزوجته العنود التي شربته دون أن تدري بالمقلب، ما أثار غضب رواد التواصل الاجتماعي.

ودشّن متابعو التواصل الاجتماعي ”هاشتاغ“ على موقع ”تويتر“، للمطالبة بالقبض على ناشط السوشيال ميديا هاني الحلواني، وحبسه بسبب عدم احترامه الذوق العام وتخطيه حدود الأدب فيما يوثقه على منصات التواصل الاجتماعي ويشاهده الآلاف، خاصة في وقت إنتشار فيروس كورونا القاتل.

ونشر حساب سعودي تغريدة قال فيها إنه بالفعل تم القبض عليه بعد إنتشار الفيديو على منصات وسائل التواصل الإجتماعي، وأفاد حساب أخر أن الحلواني حذف الفيديو من حسابه، بعد موجة الغضب التي قامت ضده، وقال له البعض ان هناك أطفال يتابعونك، ماذا تريد أن تعلمهم؟

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واعتاد الناشط هاني الحلواني، إثارة الجدل من حين لآخر، وكان أخره نشره مقطع فيديو يجمعه بزوجته عنود وهو يقود سيارته بجانبها، لتقوم عنود بتقبيل ذراعه باستمرار محاولة استمالته ليقتنع بتركها تقود السيارة.

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وما أثار الجدل في الفيديو طلب الحلواني من زوجته تقبيل يده ثم أصابعه ثم منطقة الإبط، وهو ما قامت بفعله ما أشعل غضب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووصفوا سلوكهم بغير المقبول.

ومن ضمن مرات إثارة الجدل، نشر الحلواني بعد ذلك مقطع فيديو له مع زوجته للرد على المنتقدين لها بسبب تقبيلها لمنطقة الإبط حيث سألها هل إنتي زعلانة لأنك قبلتي باطي؟.. فردت: ”لا وأقبل باطك وخشمك كمان“.

ونشر العديد من النشطاء تغريدات هاجموا فيها الحلواني وزوجته المقززة أكثر منه، لأنها توافق وتشجع على مثل تلك التصرفات الشاذة، خاصة على المجتمع السعودي.

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