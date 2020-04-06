شاذ سعودي أثار الغضب بتصرفه المقزز مع زوجته، و مطالب بالقبض عليه!

الدبور – أثار شاذ سعودي معروف بتصرفاته المريبة و المقززة على مواقع التواصل الإجتماعي، ومتفاخرا بما يقوم به خاصة مع زوجته، أثار موجة من الغضب و الجدل، وصلت لمطالبة النشطاء السلطات السعودية إلقاء القبض عليه فورا ومعاقبته.

ووثّق الناشط السعودي الشاذ بتصرفاته هاني الحلواني الفيديو وهو يملأ كوبًا من مياه المرحاض لإعداد شاي، وقام بإضافة مكونات الشاي، ثم قدمه لزوجته العنود التي شربته دون أن تدري بالمقلب، ما أثار غضب رواد التواصل الاجتماعي.

ودشّن متابعو التواصل الاجتماعي ”هاشتاغ“ على موقع ”تويتر“، للمطالبة بالقبض على ناشط السوشيال ميديا هاني الحلواني، وحبسه بسبب عدم احترامه الذوق العام وتخطيه حدود الأدب فيما يوثقه على منصات التواصل الاجتماعي ويشاهده الآلاف، خاصة في وقت إنتشار فيروس كورونا القاتل.

ونشر حساب سعودي تغريدة قال فيها إنه بالفعل تم القبض عليه بعد إنتشار الفيديو على منصات وسائل التواصل الإجتماعي، وأفاد حساب أخر أن الحلواني حذف الفيديو من حسابه، بعد موجة الغضب التي قامت ضده، وقال له البعض ان هناك أطفال يتابعونك، ماذا تريد أن تعلمهم؟

#القبض_على_هاني_حلواني



كمية قرف وقذارة وانحطاط وسفالة

الحمد لله تم القبض عليه فهؤلاء الشواذ

لا يتشرف مجتمعنا بهم ..

وكل الحق على اللي يتابعهم .. الله يكرم بلادنا عن مثله وشاكلته pic.twitter.com/jrjaTepz8S — alharbi (@l5ll9) April 6, 2020

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واعتاد الناشط هاني الحلواني، إثارة الجدل من حين لآخر، وكان أخره نشره مقطع فيديو يجمعه بزوجته عنود وهو يقود سيارته بجانبها، لتقوم عنود بتقبيل ذراعه باستمرار محاولة استمالته ليقتنع بتركها تقود السيارة.

وما أثار الجدل في الفيديو طلب الحلواني من زوجته تقبيل يده ثم أصابعه ثم منطقة الإبط، وهو ما قامت بفعله ما أشعل غضب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووصفوا سلوكهم بغير المقبول.

ومن ضمن مرات إثارة الجدل، نشر الحلواني بعد ذلك مقطع فيديو له مع زوجته للرد على المنتقدين لها بسبب تقبيلها لمنطقة الإبط حيث سألها هل إنتي زعلانة لأنك قبلتي باطي؟.. فردت: ”لا وأقبل باطك وخشمك كمان“.

ونشر العديد من النشطاء تغريدات هاجموا فيها الحلواني وزوجته المقززة أكثر منه، لأنها توافق وتشجع على مثل تلك التصرفات الشاذة، خاصة على المجتمع السعودي.

#القبض_علي_هاني_حلواني

الله ياخذه القذر هو وزوجته هيا اللي كانت تشم اباطه القذره كل واحد اقذر من الثاني — العنود الحربي (@AAlund2011) April 6, 2020

#القبض_علي_هاني_حلواني تففففففوه عليك وعلى العنود ياخسيس ياقذر الاخوان بالنيابه العامه لازم موقف حازم مع هذي القاذورات وسحب السيفون عليها — عبدالرحيم القرشي (@aboqarahs) April 6, 2020

وين ابو العنود امها اخوانها



ارخصتو بنتكم كثير مع هالقذر



#القبض_علي_هاني_حلواني — ميم (@m3__89) April 6, 2020

#القبض_علي_هاني_حلواني

قلة ادب ووقاحة وانحطاط حتى لو مانزلت المقطع كون انك فكرت بهالفكرة وسويتها لزوجتك هذا دليل القذارة اللي فيك خسارة بس جلستها طول هالسنين معاك 🤮 — العنود آل صالح🕊 (@anayd12) April 6, 2020