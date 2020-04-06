عبد الخالق عبد الله: رجل واحد فقط إستطاع أن يستغفل ولي عهد أبوظبي بن زايد!

الدبور – صرح عبد الخالق عبد الله الاكاديمي الإماراتي، ومستشار ولي عهد أبوظبي بن زايد للأمور السياسية و الإقتصادية و شؤون الحصار وخلافه، عن رجل واحد إستغفل شيطان العرب وضحك عليه وهرب.

وقال عبدالخالق عبدالله في تغريدةٍ بحسابه الرسميّ في “تويتر”، لسعها الدبور كعادته، إن رجل اعمال ومعه شركاء ومدراء في شركة خدمات طبية، استطاع خداع ليس بنكاً واحدا بل 12 من أكبر بنوك الإمارات ونهب 6.6 مليار $ أي نحو 24 مليار درهم إماراتي.

وتساءل مستشار “بن زايد” بخبث قد يحاسب عليه من قبل بن زايد: “كيف حدث هذا التحايل والفساد الفاضح في غفلة الجميع؟ اين الحكومة والرقابة المالية والأمنية وكيف نتأكد ان لا يتكرر هذا العبث مستقبلا”.

كيف استطاع رجل اعمال ومعه شركاء ومدراء في شركة خدمات طبية ان يخدع ليس بنكاً واحدا بل 12 من أكبر بنوك الإمارات وينهب 6.6 مليار $ أي نحو 24 مليار درهم. كيف حدث هذا التحايل والفساد الفاضح في غفلة الجميع؟ اين الحوكمة والرقابة المالية والأمنية وكيف نتأكد ان لا يتكرر هذا العبث مستقبلا — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) April 6, 2020

لتهل عليه التعليقات الساخرة و الجادة، وكأن لسان حالهم يقول إنك قد تورط نفسك بهذه التغريدة، حيث قال ناشط عماني له ما نصه: “حاول تعرف من ساعده في عملية الهروب العظيم…. هذا ان فكرت في المحاولة أصلا”

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بينما إستغرب ناشط أخر من السؤال، وقال لمستشار بن زايد ما نصه: “دولة ينخر فيها الفساد و مافيات لغسيل الاموال والرشاوي وفساد صناعي وموانئ تهريب تحت حماية اصحاب السلطة في الامارات كيف ما تبغي ينهبون البنوك الاماراتية يا عبدالخالق عبدالله ! ..”

الغش والنصب مش شي جديد في دبي وانا تعرضت لهاذا الشي وحكومة دبي مساهمه في ذالك بسبب عدم احترام العقود وشركة دماك العقارية مثال على ذالك تشتري منها شقق فندقية وبعد ان تدفع 80% يقولك بنحولها الى سكني افضل وحكومة دبي ترفض إعطائنا التراخيص

مثال :شوف مشروع السليستيا@DAMACOfficial pic.twitter.com/eMf6DG3UdF — JUMAH BIN SHAQERجمعة بن شقر الشهواني (@bushaqer62) April 6, 2020

ولم يذكر مستشار “بن زايد” مزيداً من التفاصيل حول عملية النهب تلك، لكنّ كشفه عنها يأتي في وقتٍ يتفشى فيه فيروس كورونا في الإمارات، والذي ألقى بظلاله على اقتصاد الدولة الذي يتعرّض لانتكاسة حقيقية .

وبينما كانت الفرصة الأخيرة للإمارات لتعويض انهيار قطاعات وشركات رئيسية فيها، عبر الإعتماد على معرض (اكسبو دبي2020)، جاء تأجيل المعرض إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2021، ليزيد من معاناة اقتصاد البلاد .

وطلبت حكومة الإمارات رسميا تأجيل معرض إكسبو الدولي 2020 دبي، واقترحت إقامته في الفترة من أول أكتوبر 2021، إلى 31 مارس/ آذار 2022، وذلك بسبب أزمة كورونا. بحسب بيانٍ للمكتب الدولي للمعارض

بينما إعترف ناشط إماراتي بمشاركة شيخ كبير مع النصاب، نظرا لكبر المبلغ الذي نهبه، وسهولة سرقة المال وسهولة الهرب من البلد، حيث قال الناشط الإماراتي: “اعتقد دكتور هناك موضوع غامض في القضيه اكيد هناك واحد من الشيوخ الكبار شريك معاه وراح تنكشف القضيه بعد ما يختلفون مع بعض”