فيروس كورونا حول طيار مدني إلى عامل توصيل طلبات.. شاهد

الدبور – فيروس كورونا ليس بقاتل للجسد فقط، بل يقتل النفسية أيضا، وهذا ما فعله الفيروس اللعين مع طيار مدني، عندما لقي نفسه بلا عمل وحبيس المنزل، الامر الذي لم يتحمله الطيار وقرر أن يخرج عن المألوف، وقرر أن يعمل عامل توصيل لدى أحدى المتاجر، ولكن دون أن يدخل ذلك اليأس أو الحزن إلى قلبه.

فقد قرر بيتر لوغن، الذي يعمل لدى الخطوط الجوية البريطانية أن لا يبقى حبيس منزله بعد أن وجد نفسه «عاطلا عن العمل» بشكل موقت عقب إلغاء رحلات الطيران بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

بدأ بيتر مسيرة مهنية جديدة قادته إلى أن يصبح عامل توصيل لدى سلسلة متاجر «تيسكو» المعروفة في بريطانيا.

ويقوم بيتر يوميا بتوصيل المواد الغذائية وغيرها من الاحتياجات إلى الأشخاص الذين تمنعهم ظروفهم من مغادرة بيوتهم أما لكبر سنهم أو لمعاناتهم من أمراض خطيرة، مما يجعلهم عرضة لخطر كبير في حال انتقال عدوى «كوفيد-19» لهم.

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وكتب بيتر في حسابه على موقع توتير بالتزامن مع يوم عمله الأول: «تم تعليق مفاتيح طائرات الخطوط الجوية البريطانية 747 لفترة من الوقت، والآن أقود (قمرة القيادة) من متاجر تيسكو».

ولقد لقيت مبادرة الطيار البريطاني إعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين كذلك بما يقوم به من عمل إنساني في مساعدة الآخرين في هذه الظروف الصعبة.

وقال طيار أميركي، يدعى براد تيت، في تغريدة: «لقد أظهرت قوة شخصيتك يا بيتر، أرجو أن تعود إلى قمرة القيادة في طائرتك قريبا».