هند القحطاني تثير ضجة من جديد في فيديو مستفز

الدبور – هند القحطاني من جديد تثير ضجة جديدة في فيديو جديد، فقد هاجمت الناشطة السعودية المثيرة للجدل، هند القحطاني، اليوم الاثنين، منتقدي مظهرها وكذلك شكلها، عبر حسابها في ”إنستغرام“.

وتحدثت القحطاني في أكثر من فيديو عن قصة شعرها ومظهرها ومن وصفتهم بـ ”المتنمرين“ عليها.

وقالت القحطاني إن كلامها موجه لمن يتنمر على شكلها، مستعرضة قصة شعرها الجديدة وصبغتها، قائلة ”تغيير“، ثم تحدثت عمن يتحدثون عن شكلها، واصفة إياهم بـ“المشوهين“.

كما قالت الناشطة السعودية، إنها طوال عمرها ”لم تجد رجلا وسيما يسب شكلها“، مهاجمة من يشبهها بـ ”القبيحة“ أو ”الحيوانة“. وأضافت القحطاني: ”الفترة الأخيرة الوضع تطور وصار ”الشيبان“ هم الذين في عمر الخمسينات يسبوني ويذمون شكلي، هؤلاء لا فيهم شعر ولا رقبة ولا كتاف ولا غيره“.

ومؤخرا، ظهرت القحطاني في مقطع فيديو وهي ترقص وتركز على إبراز أماكن معينة من جسدها بشكل استعراضي، ما أثار جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل في المملكة العربية السعودية.

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وعلقت الناشطة السعودية، على الفيديو الجريء، الذي نشرته لنفسها منذ أيام، وهي ترتدي ملابس كاشفة، أظهرت أجزاء حساسة من جسدها، خلال تقديمها إعلانا لأحد الملابس، معتبرة أن الجماهير في الأوطان العربية تهاجم تصرفاتها كونها سعودية، بينما تمتدح نجمات أخريات يفعلن نفس التصرفات.

وتتسبب الفيديوهات الخاصة بالقحطاني عادة، في حالة استياء وغضب بين السعوديين والسعوديات على حد سواء، بسبب مخالفتها لتقاليد وعادات المجتمع السعودي.