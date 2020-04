تصريح مخيف أثار ضجة واسعة: نيويورك تعلن دفن ضحايا كورونا بالحدائق العامة!

الدبور – بعد تزايد عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا، وخروج الامر عن قدرة نيويورك بسبب قلة الإمكانيات وعدم الإستعداد لمثل تلك المصائب، أعلن عضو المجلس المحلي لمدينة نيويورك الأمريكية مارك ليفين عن عزم مدينته استخدام الحدائق العامة لدفن جثث ضحايا فيروس كورونا مع ارتفاع معدلات الوفيات في البلاد بشكل كارثي وحتى لا تضطر الدولة لتركهم في الشوارع.

وقال ليفين، إنه سيتم في الوقت الحالي استخدام حديقة نيويورك لدفن جثث الضحايا وسيتم حفر خنادق يستوعب كل منها 10 توابيت والهدف من ذلك هو تجنب رؤية الجثث الملقاة على الطرقات والجثث المتعفنة داخل المنازل كما يحدث في إيطاليا، حيث تقوم قوات الجيش بجمع الجثث من الكنائس والشوارع.

وأضاف ليفين أنه لا يوجد شيء أكثر أهمية خلال هذه الفترة العصيبة أكثر من إنقاذ الأرواح، لكنهم يواجهون نقصا في الموارد والإمكانيات للتعامل مع الموتى، ودفن الجثث داخل الحدائق سيكون أمرا مؤقتا وسيتم العدول عنه بمجرد انخفاض مؤشر الوفيات جراء الوباء القاتل حيث تم اكتشاف من 20-25 جثة داخل المنازل فالأمر لم يعد مقتصرا على المستشفيات.

و أعاد نشر تغريدة ثانية يوضح فيها ما نشره مسبقا، بعد الضجة الواسعة التي أثارتها تغريدته الأولى، وقال إن هذه التغريدة حصلت على الكثير من الإهتمام و الجدل، وأريد أن أوضح وقال إننا نستعد للأسوأ وربما لن نضطر لفعل ذلك، إذا معدل الوفيات في المدينة قل عن المعدل الحالي.

This tweet has gotten a lot of attention. So I want to clarify: the is a contingency NYC is preparing for BUT if the death rate drops enough it will not be necessary. https://t.co/6wLO8qWtML