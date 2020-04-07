فضيحة في دولة السعادة و التسامح الإمارات
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فتاة في دبي تصور صديقتها عارية بدون علمها لتقدم الفيديو لصديقها الشاذ!

By وطن الدبور
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الدبور – في بلد السعادة و التسامح، قامت فتاة بتصوير صديقتها المقربة وهي عارية تماما، لتقدم الفيديو لصديقها الشاذ الذي طلب منها ان تقوم بهذه الفعلة وإلا ستخسره للأبد.

حيث اتصل بها صديقها الشاذ عبر الفيديو وجعلها توجه كاميرا الهاتف صوب المجني عليه أثناء تغيير ملابسها، ليشبع رغباته الشاذة، وكأن ممارسة علاقة محرمة مع صديقته لا تكفيه، فأراد أن يصل الى صديقتها أيضا، لانه في بلد السعادة و التسامح الإمارات.

وتم الوصول الى رسائل نصية متبادلة بين الرجل وصديقته المتهمة، تدور حول طلبه ممارسة الرذيلة معها، ورسائل أخرى يحرضها على تصوير زميلاتها في السكن عاريات.

وتم القبض عليها واعترفت بما حصل مع صديقها الشاذ، وقضت محكمة الجنايات في دبي، بحبس المتهمة وتبلغ من العمر 35 عاماً ثلاثة أشهر والإبعاد، ووجهت لها جناية هتك العرض بالإكراه، ولا تزال تنظر في اتهام صديقها بتهمة التحريض والاتفاق معها.وفق “الإمارات اليوم”

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