ناشط عماني يحذر من شحنة معقمات وصلت سلطنة عمان من الإمارات، تسبب هذا الامر!

الدبور – حذر ناشط عماني على مواقع التواصل الغجتماعي وعلى إطلاع من المعقمات التي وصلت إلى سلطنة عمان قادمة من الإمارات، بأنها مغشوشة، وتسبب حساسية بالجلد، وحذر من إستخدامها بناء على حقائق نشرها على صفحته على موقع تويتر.

وقال الناشط العماني المعروف و الذي يغرد باسم أبومستهيل، بتغريدة لسعها الدبور ما نصه: “#عمان_تواجه_كرونا يا أخواني ننصحكم لأجل سلامتكم (المعقمات) المستوردة من #الإمارات غير مفيده وضاره ومغشوشه”

و أضاف بتغريدته حادثة حصلت قبل فترة في السلطنة لمواطن عماني، حيث قال ما نصه: “والمواطن الذي أنفجرت العبوه وأحترقت سيارته وبيته كان من هذه العبوات المستوردة قاموا بتصنيع معقمات بمئات الآلاف في ثلاث أيام وطبيعي أنها مغشوشة الماء والصابون أفضل منها وأسلم”

#عمان_تواجه_كرونا

يا أخواني

ننصحكم لأجل سلامتكم

(المعقمات) المستوردة من #الإمارات غير مفيده وضاره ومغشوشه

والمواطن الذي أنفجرت العبوه وأحترقت سيارته وبيته كان من هذه العبوات المستوردة

قاموا بتصنيع معقمات بمئات الآلاف في ثلاث أيام

وطبيعي أنها مغشوشة

الماء والصابون أفضل منها وأسلم — أبو مستهيل (@abu_musthil) April 7, 2020

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و أضاف الناشط العماني أبومستهيل بتغريدة ثانية تعقيبا على ما نشره، كما لسع الدبور ما نصه: “ولأزيدكم لا يمكن أن تُصنع معقمات أصلية بمئات الآلاف في ضرف ٣ أيام هناك شركات بدبي أستخدمت جل الحلاقه وزادت عليه مواد كحولية وأنتجته على أنه معقم وهناك مصانع صدرت لنا معقمات وهي ليس مصانع أدوات طبية هذه المعقمات تخلق مشاكل بالجلد وبكلام أحد الدكاترة أن الماء والصابون افضل بكثير”

ولأزيدكم

لا يمكن أن تُصنع معقمات أصلية بمئات الآلاف في ضرف ٣ أيام

هناك شركات بدبي أستخدمت جل الحلاقه وزادت عليه مواد كحولية وأنتجته على أنه معقم

وهناك مصانع صدرت لنا معقمات وهي ليس مصانع أدوات طبية

هذه المعقمات تخلق مشاكل بالجلد

وبكلام أحد الدكاترة أن الماء والصابون افضل بكثير https://t.co/7ylvM3PSrq — أبو مستهيل (@abu_musthil) April 7, 2020

وعلق النشطاء على التغريدة، حيث قال ناشط ساخرا من الإمارات ما نصه: “من يجد آثار على عمق 3 سنتمتر من العصور المطحونيه ماهي غريبه عليه يصنع معقمات بالآلاف في 3 دقائق حقيقه وليست خيال”

بينما قال آخر ما نصه: “هناك الكثير من المعقمات التي تم التنبيه لخطورتها لأنها غير مطابقه للمواصفات والمقاييس الخليجيه وتم سحبها من الأسواق وهي من إنتاج الإمارات والسعوديه”

كل شي من الامارات مغشوش حتى البشر — ريّانه🇴🇲 (@anoonh30) April 7, 2020

وقال ناشط ساخرا أيضا ما نصه:” كي هو شي يجي من عندهم ما مغشوش حتى هم بكبرهم مغشوشين عاد جات ع معقمات”

كي هو شي يجي من عندهم ما مغشوش

حتى هم بكبرهم مغشوشين عاد جات ع معقمات — قارة آسيويه (@Asia26871831) April 7, 2020

يذكر أن مثل تلك المنتجات يمنع بيعها في الإمارات، وتصنع فقط للتصدير للدول الخليجية ومنها سلطنة عمان و الكويت و السعودية، وأثيرت ضجة واسعة قبل فترة على كم هائل من البضائع الفاسدة و المغشوشة، وصادرت السلطات العمانية الكثير منها ومنعت إستيرادها إلى السلطنة.